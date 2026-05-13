Przemysław Langier (Interia Sport): W dekadach można było liczyć czas bez trofeum dla Górnika. Panu zajęło to rok. Bardzo ten rok odbiegł od pana wyobrażenia w momencie podpisywania kontraktu?

Michal Gasparik (trener Górnika Zabrze): - Od początku miałem dobre odczucia. Były inne oferty, ale najmocniej "czułem Górnika". Dało się zauważyć pozytywny klimat wokół klubu. To, że pracują tu ludzie, którzy chcą zbudować naprawdę mocny zespół - lepszy i na wyższym poziomie niż w poprzednich latach. Więc jeśli pan pyta, czy moje wyobrażenia pokryły się z rzeczywistością, to pod tym kątem w stu procentach tak. Na pierwszym zgrupowaniu miałem już 90 proc. zespołu, a nowi zawodnicy pokazali właściwie od razu, że mają jakość. Człowiek wiedział, że to, co robi, ma sens. Później zaczął się sezon i znów wszystko, o czym wcześniej rozmawiałem z Łukaszem Milikiem, się sprawdziło. Zaskoczyła mnie może jedna rzecz - Górnik wcześniej nie korzystał z pewnego rodzaju analitycznych programów - software'u, który później bardzo nam się przydał. Często mecze wyglądały dokładnie tak, jak zakładaliśmy po analizie.

Mówi pan o wyborze Górnika wśród innych ofert. Nie miał pan obaw typu: byłem piłkarzem Górnika ledwie 13 lat temu i wtedy klub nie był dobrze poukładany, więc licho wie, co teraz będzie?

- Nie, bo sprawdzałem klub z różnych stron. Wiedziałem o wszystkich problemach, które dostali w spadku nowi ludzie, ale też słyszałem, że oni chcą robić Górnika inaczej. Research był dobry, bo wszystko się zgadza - wciąż nie jestem w stanie wskazać żadnego dużego problemu. Wokół są sami profesjonaliści. Mam świetną współpracę z Poldim, z dyrektorem sportowym, z marketingiem, z ludźmi z zarządu - Michałem Siarą, Bartłomiejem Gabrysiem…

Finał Pucharu Polski - kulisy

Skoro jesteśmy już w tak pozytywnych klimatach, chciałbym namówić pana na jedną rzecz. Proszę cofnąć się do finału Pucharu Polski, zamknąć oczy i skupić się na wydarzeniach sprzed meczu - bo sam mecz i to, co po nim, to już oglądaliśmy. Co pan widzi?

- Przed meczem w głowie nagromadziły mi się obrazki - co się dzieje wokół tego spotkania, ile się o nim pisze, ilu ludzi trzyma za nas kciuki. Waga meczu rośnie, gdy wjeżdżasz autokarem na stadion, a wokół widzisz tysiące ludzi i wszyscy są ubrani na biało. Później wyszedłem na rozgrzewkę, mimo że bardzo rzadko to robię. W tej sytuacji wyjątkowo chciałem spojrzeć, jak to wygląda, jak piłkarze wychodzą na boisko, co odczuwają. To było absolutnie wyjątkowe. Czasem czujesz wewnętrznie, że będzie dobrze i ja w tamtym momencie tak miałem. Tak samo na odprawie przedmeczowej, tak samo przez kilka dni przed meczem. Miałem wcześniej już cztery finały krajowych pucharów, więc mogłem porównać - wiem, kiedy jest dobrze, a kiedy źle. Tu widziałem, że zespół jest przygotowany poprawnie. Po pierwszych 15 minutach, gdy Raków z racji swojego doświadczenia chciał narzucić swoje warunki, zagraliśmy na wielkim spokoju.

Lukas Podolski też o tym mówił po meczu - że jeszcze w hotelu spojrzał z rana na zespół i już wiedział, że jest dobrze.

- Niespokojnie było raz - na początku tygodnia. Pierwsze dwa treningi były… dziwne. Dało się wyczuć, że zbliża się coś dużego. Ale później coś przeskoczyło. Najwidoczniej mamy naprawdę dobre przygotowanie mentalne, bo na coś takiego wpływają najmniejsze detale. Presja zamiast rosnąć, to z nas schodziła. A wiemy doskonale, jak ciężko się z nią gra. Dopiero dostaliśmy przykład - teraz, w meczu ligowym. Na Zagłębie wyszliśmy z presją - wyniku oraz z tym, że znów jest sold out, że trzeba dać tym kibicom coś najlepszego. I okazało się to zgubne, bo za bardzo chcieliśmy. W pierwszej połowie było jeszcze dobrze, ale później mecz ułożył się po drugiej stronie. A w finale wszystko poszło zgodnie z planem. My - jako sztab - wiemy, co zrobić, by mentalnie przygotować zespół, ale każdy z tych chłopaków też musi sam przepracować pewne sprawy w głowie. Myślę, że zrobili to super.

W skali od 1 do 10, jak blisko ten mecz był perfekcji?

- Prawdopodobnie dziewięć, bo przez pierwsze piętnaście minut jeszcze nie było tak idealnie. Ale od 20. minuty to spokojnie dziewięć, może nawet dziesięć.

Oby nie pocałunek śmierci

Czyli w kontekście jednego meczu zobaczyliśmy, jaki jest sufit Górnika. A szerzej? Jak daleko wam do sufitu, jako klubowi?

- Dziś nie odpowiem, przyszłość pokaże. Zagranie jednego wyjątkowego sezonu jest OK, ale prawdziwym wyzwaniem jest utrzymanie się na tym poziomie. Górnik dostał swój moment, z którego może korzystać i na jego bazie budować jeszcze mocniejszy klub, ale każdy sezon jest inny. Teraz będziemy grać w Europie, będzie więcej meczów, większa konieczność rotowania w jedenastce, dlatego ja od razu w wywiadzie po finale powiedziałem, że czeka nas trudny rok. Przeżyłem coś takiego w Trnawie, gdy klub po pierwszym awansie do Europy nie był jeszcze na to przygotowany. Potem odbiło się to na wynikach w lidze, bo każdy koncentrował się na pucharach. Dlatego teraz musimy się wzmocnić, by utrzymać aktualny poziom.

W Polsce się często mówiło, że europejskie puchary są pocałunkiem śmierci dla trenera.

- A wie pan, że nawet ostatnio śmiałem się do swoich asystentów, mówiąc im, że tak właśnie jest? Ale jestem dobrej myśli. W kolejnych "europejskich" sezonach w Trnawie już dawaliśmy radę.

Swoją drogą wiem, że przyszedł pan na naszą rozmowę prosto ze spotkania w skautingu. Co ciekawego ustaliliście?

- Porozmawialiśmy o wzmocnieniach na konkretne pozycje. Wiemy, kogo szukać, jaka jest sytuacja w kadrze, na których chłopaków liczymy, a które pozycje są jeszcze pod znakiem zapytania. Wyszła z tego fajna rozmowa, bo w Górniku tak już mamy, że najlepsze decyzje są podejmowanie wspólnie przez wszystkich, którzy zarządzają tym klubem.

Duże zmiany się szykują?

- Myślę, że nie, ale są potrzebne dobre wzmocnienia. Już wcześniej powiedzieliśmy sobie, że jeśli chcemy coś budować, to nie możemy co sezon, czy co pół, zmieniać wielu zawodników. Celem jest zatrzymanie najlepszych, wokół których powstanie jeszcze mocniejszy zespół.

Jak w praktyce wygląda pana współpraca z Łukaszem Milikiem? Operujmy na przykładzie - jasne jest, że chce pan napastnika. Co się teraz stanie do momentu podpisania takiego kontraktu?

- Po pierwsze zdefiniowaliśmy sobie, jaką chcemy typologię takiego zawodnika. Później rozpoczyna się praca skautingu, którzy na bazie tej typologii poszukują rozwiązań. Następnie tworzą tzw. shadow list, która trafia do mnie i mojego sztabu. Oglądamy tych piłkarzy i ostatecznie wraz z wszystkimi zarządzającymi podejmujemy decyzję, którego próbujemy ściągnąć.

Brzmi standardowo. Na Słowacji poszukiwanie piłkarzy wygląda podobnie?

- W Trnawie akurat było specyficznie, bo byłem tam jednocześnie trenerem i dyrektorem sportowym. Odpowiadałem za to, co na boisku, ale też za to, kto do nas trafia. Choć to raczej wyjątkowa sytuacja, bo poza Trnawą ten proces wygląda podobnie - są dyrektor, skauting, sztab.

Górnik stanie się klubem Lukasa Podolskiego. Co dalej?

Rozmawiał pan już z Lukasem Podolskim na temat jego wizji na budowanie Górnika? Nie pytam o najbliższy czas, tylko o perspektywę roku, trzech, pięciu.

- Tak, mamy takie spotkania. Da się wyczuć, że Lukas nigdy nie zadowoli się jednym dobrym sezonem. Nie wiem, czy obecnie jest możliwe, by Górnik grał w pucharach co rok - naprawdę trudno dziś na to odpowiedzieć - ale dla Poldiego ważne jest, by zawsze walczyć o coś wyżej, by nie okopać się w środku tabeli. Do tego zwraca uwagę na styl gry i to, jak Górnik ma wyglądać na boisku. Górnik ma mieć swoją tożsamość - każdy ma przed sezonem wiedzieć, czego może oczekiwać i w jaki sposób ten zespół będzie grać. Jeśli szukamy piłkarzy, to właśnie pod tę tożsamość. Wtedy klub będzie zdrowy. Natomiast w Górniku jest coś jeszcze - ten klub jest w pewnym sensie rodzinny. Każdy się z nim identyfikuje - piłkarze, kibice, pracownicy. I bardzo zależy nam, by to zatrzymać, bo to pomaga. Nie musimy mieć najlepszych piłkarzy, by zbudować dobry zespół.

Jaki jest styl pracy Lukasa Podolskiego? To ten gość, który podejmuje decyzje w ciągu sekundy?

- Ja go bardziej znam jako piłkarza, a co się dzieje "na górze"? Nie wszystko widzę. Wiem, że na pewno ma dużo pracy. To musi być wyczerpujące. On bez przerwy gdzieś jest. Tu ma spotkanie z menedżerami, potem schodzi na trening, po treningu zje obiad, chwila regeneracji, i powrót do innych rzeczy poza boiskiem. Piłkarze zazwyczaj koncentrują się tylko na swoich występach, na treningu i tym, co zrobić, by dobrze zagrać, a Poldi oprócz tego ma milion rzeczy na głowie.

Dziś pan jest jego szefem, ale zaraz te role się odwrócą. Układa pan sobie grunt pod jak najlepszą współpracę?

- Nie, bo nic się nie zmieni. Tutaj już teraz czuć, że on jest szefem. OK, ja jestem trenerem, a on moim zawodnikiem, ale od początku było jasne, że Lukas Podolski w Górniku to coś więcej.

Michal Gasparik nie lubiłby Michala Gasparika

Nawiązując jeszcze do czasów pana kariery i gry w Górniku w roli zawodnika, dużym zaskoczeniem było to, jak zmieniła się ogólna otoczka wokół polskiej piłki? W styczniu w Belek mówił mi pan, jaką radość daje bycie w środku tego wszystkiego.

- Tak, jest inaczej, ale różnicę widziałem, zanim tu wróciłem. Ekstraklasa świetnie się rozwija i pod kątem poziomu, który stale rośnie, i medialnie, i marketingowo, i budżety są wyższe. Teraz jest trend odchodzenia od klubów miejskich - zresztą Górnik jest tu świetnym przykładem. Przychodzą prywatni inwestorzy, którzy mają więcej pieniędzy, jakość zawodników jest inna, obcokrajowcy coraz lepsi. Polska jest krajem, o którym poza granicami dużo się rozmawia w kontekście, jak tu wszystko idzie do przodu.

Kiedyś do naszej ligi trafił piłkarz Michal Gasparik. Pan mówi, że trener Michal Gasparik tego piłkarza by nie polubił…

- To prawda (śmiech). Nie lubię takich. Ciężko z nimi się pracuje, ale to, że byłem tego typu piłkarzem, ma też swoje plusy. Pomaga mi spojrzeć na daną sytuację z dwóch stron.

Ma pan dziś takiego zawodnika w szatni?

- (dłuższe zastanowienie) Już nie. Ale nazwiska nie powiem.

Pan w szatni jest bardziej kolegą, czy szefem?

- Trzymam się trochę na dystans. Bliżej zespołu są moi asystenci. Nie powiedziałbym o sobie, że jestem najlepszym przyjacielem, który non stop przesiaduje z piłkarzami, choć gdy czuję, że trzeba pogadać, to oczywiście to robię.

Pana zdaniem wyniki budują atmosferę, czy atmosfera jest budowana przez wyniki?

- Najpierw musi być atmosfera, po której przychodzą wyniki, a one na nowo napędzają atmosferę. Chyba udaje nam się ten model realizować, bo obecnie w Górniku jest świetna atmosfera, ale podobnie było w Spartaku Trnawa. Nie mieliśmy tam najlepszych piłkarzy w lidze, ale wiedzieliśmy, że możemy odnieść sukces, jeśli zbudujemy zespół z prawdziwego zdarzenia. Zawsze czułem, że była tam energia, emocje płynące ze środka zespołu, zawsze wszyscy ciągnęli ten wózek w jedną stronę. W Górniku jest teraz to samo. Dla mnie to jest podstawa, by mieć w szatni normalnych, inteligentnych piłkarzy, dla których w pierwszej kolejności liczy się drużyna.

W pewnym momencie mogliście nawet myśleć o dublecie - mistrzostwie i Pucharze Polski. Nie było to celem na ten sezon, ale po porażce z Zagłębiem nie czuje pan rozczarowania, że uciekło wam to maksimum?

- Nie czuję rozczarowania. Jestem realistą, a liga jest sprawiedliwa. Lech był w tej rundzie najlepszy i dlatego jest pierwszy. My z nim dwa razy przegraliśmy. Natomiast jeśli mamy mówić o jednym meczu, to tak - jestem rozczarowany, bo wierzyłem, że zdobędziemy punkty z Zagłębiem. To by sprawiło, że będziemy jeszcze bliżej podium. Teraz sprawa się trochę komplikuje, bo rywalizujemy z mocnymi klubami, które mają tyle samo punktów. Zostały nam trzy mecze - tylko jeden w domu, dwa na wyjeździe. Wszystko jest otwarte i wierzę, że skoro praktycznie przez cały sezon byliśmy pomiędzy pierwszym, a czwartym miejscem, to skończymy na podium.

Na początku prosiłem pana o migawki z finału Pucharu Polski. Na koniec poproszę o takie z całego sezonu. Zamyka pan oczy i widzi…

- Pierwszy mecz, w którym wygraliśmy na inaugurację sezonu. Widzę też zwycięstwo w Poznaniu, na Lechu 1:0, w Pucharze Polski. Łubik, obroniony karny, później półfinał i finał. Widzę niesamowitą atmosferę na każdym meczu w Zabrzu - to chyba najmocniejsza "migawka". Ci kibice… To, jak są głodni, jak teraz się cieszą, że zdobyliśmy trofeum… To musi być coś wyjątkowego dla nich, bo bardzo długo czekali. Czujemy to poprzez atmosferę, jaką tu tworzą.

