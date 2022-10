Trener Ekstraklasy "przyłapany" z mową do kibiców. "Gdyby nie my, to byście do Niepołomic jeździli!"

Zagłębie Lubin Piotra Stokowca przegrało w niedzielę trzeci mecz ligowy z rzędu. Po dwóch porażkach 0-3 przyszło spotkanie 15. kolejki Ekstraklasy z Cracovią, w którym tym razem lubinianie ulegli rywalom 0-2.

W trakcie meczu z trybun można było usłyszeć okrzyki wymierzone w 50-letniego szkoleniowca. Po spotkaniu trener i piłkarze podeszli do kibiców Zagłębia.

Zagłębie Lubin. Kontrowersyjna wypowiedź Piotra Stokowca podbija media społeczościowe

W mediach społecznościowych krąży filmik z zajścia, na którym można usłyszeć fragment tyrady szkoleniowca wygłoszonej w tamtym momencie.

"Gdyby nie my, to byście dzisiaj zapierdzielali do Niepołomic na mecze" - oświadczył Stokowiec, odnosząc się do postawy "tych chłopaków", czyli piłkarzy, a także - jak podkreślił - sztabu szkoleniowego. Miał oczywiście na myśli to, że jego zespół mógł grać w Fortuna I Lidze.

Zagłębie Lubin zajmuje obecnie 14. miejsce w Ekstraklasie.

