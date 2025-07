Trener Ekstraklasy przyłapany na gorącym uczynku. Kompromitacja w biały dzień

Takiej historii u progu nowego sezonu Ekstraklasy jeszcze nie było. W minioną sobotę pracownicy Motoru Lublin przechwycili bezzałogowy statek powietrzny, za pomocą którego próbowano nagrać sparing z Lechią Gdańsk. Operatorem drona okazał się... członek sztabu szkoleniowego Arki Gdynia. - Poproszono go, by oddał sprzęt i wykasował to, co zostało nagrane - relacjonuje jedna z wtajemniczonych osób.