Transferowy rekord na horyzoncie, klub z Ekstraklasy idzie na całość. "Jest już w Polsce"

Oficjalne rozpoczęcie rozgrywek PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 już za nami - pierwsza ligowa kolejka została zainaugurowana poprzez starcie Radomiaka Radom z Wieczystą Kraków, w którym "Zieloni" zatriumfowali 2:1.

To jednak nie koniec dobrych wieści dla RR - wygląda bowiem na to, że klub ten niedługo dopnie swój wymarzony transfer, dodatkowo bijąc finansowy rekord jeśli mowa o swych wzmocnieniach.

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Rekord na horyzoncie. Ronaldo Lumungo o krok od Radomiaka Radom

Sprawę szeroko opisuje Szymon Janczyk z portalu "Weszło" - według jego informacji "Ronaldo Lumungo jest już w Polsce i finalizuje transfer do Radomiaka". Kim zaś jest wspomniany zawodnik?

Lumungo ma 25 lat (urodziny obchodził 11 lipca) i pochodzi z Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. W ostatnim czasie reprezentował barwy drugoligowego portugalskiego Pacos de Ferreira i w trakcie kampanii 25/26 odnotował pięć goli i pięć asyst jako prawy napastnik.

"Os Pacenses" mają otrzymać za niego 250 tys. euro podstawy (rozłożonej na raty) plus ok. 50 tys. euro zmiennych. Dodatkowo dostaną niesprecyzowany bliżej procent kwoty z następnego transferu gracza.

Janczyk w jednym ze swych wcześniejszych tekstów przytoczył także ciekawy fakt - Lumungo byłby zaledwie drugim w dziejach Ekstraklasy reprezentantem Wysp Świętego Tomasza i Książęcej - wcześniej jedynym przedstawicielem tej kadry na polskich boiskach był Nuno Malheiro, który występował dla Zagłębia Sosnowiec w latach 2017 - 2018. Różnica jednak polega na tym, że Malheiro w saotomejskiej drużynie narodowej zadebiutował już po przygodzie z polską piłką, a Lumungo ma swój debiut dawno za sobą.

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Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, to 25-latek może w teorii wystąpić pierwszy raz w nowych barwach już 2 sierpnia w spotkaniu przeciwko GKS-owi Katowice. Sensowniej jest jednak założyć, że swą pierwszą szansę na błyśnięcie w ekipie "Zielonych" otrzyma 8 sierpnia podczas meczu z Górnikiem Zabrze.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka do piłki nożnej 123RF/Picsel, 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL





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