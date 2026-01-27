Transferowy hit, z Polski do Serie A. Miliony na stole, wielki klub już działa

Adrian Przyborek mimo bycia naprawdę młodym zawodnikiem (19. urodziny obchodził 1 stycznia) już od dłuższego czasu ma znaczącą rolę w szeregach Pogoni Szczecin, a do tego regularnie powoływany jest do kolejnych młodzieżowych kadr Polski.

Nie może więc dziwić, że w końcu przykuł on uwagę poza granicami ojczyzny - i wiele wskazuje na to, że już niebawem trafi on do czołowej europejskiej ligi, o czym powiadomił Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki".

Włosi chcą Adriana Przyborka, Pogoń ma już ofertę na stole. Trwają rozmowy

Ofensywny pomocnik miał się znaleźć w orbicie zainteresowań rzymskiego Lazio i co więcej "Biancocelesti" mieli już złożyć "Portowcom" naprawdę konkretną ofertę. U jej podstaw ma leżeć kwota 4,5 mln euro uzupełniona o bonusy.

Łącznie, zdaniem Włodarczyka, Pogoń mogłaby otrzymać nawet siedem milionów euro plus 15 procent od zysku z kolejnej sprzedaży gracza. Wydaje się to dość hojną ofertą, natomiast ekipa ze Szczecina chciałaby jeszcze trochę ją podbić. Negocjacje trzeba jednak zakończyć naprawdę prędko, bo okienko we Włoszech zamknie się już 2 lutego.

Lazio osiągnęło w przeszłości szereg sukcesów

Lazio to jeden z najbardziej utytułowanych klubów z Italii - dwukrotni mistrzowie Serie A, siedmiokrotni zdobywcy krajowego pucharu, pięciokrotni triumfatorzy Supercoppa a do tego posiadacze Pucharu Zdobywców Pucharów oraz Superpucharu Europy (oba za rok 1999).

Zespół z "Wiecznego Miasta" na ten moment zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli włoskiej ekstraklasy. Swój kolejny mecz podopieczni Maurizio Sarriego rozegrają 30 stycznia przeciwko Genoi.

