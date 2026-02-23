Transferowy hit wewnątrz Ekstraklasy. Rekord ligi! Już dali zielone światło
Piotr Koźmiński z Goal.pl oraz Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl potwierdzają. Steve Kapuadi zostanie nowym piłkarzem Widzewa Łódź. Ten transfer stanie się absolutnym rekordem, jeśli chodzi o transfery wewnątrz PKO BP Ekstraklasy. - Legia na sprzedaży obrońcy zarobi 3 mln euro - podaje Koźmiński. Aż 30% tej kwoty ma trafić do Wisły Płock - poprzedniego klubu obrońcy.
O tym transferze było głośno już od jakiegoś czasu. Piotr Koźmiński jako pierwszy podał, że Steve Kapuadi może przejść z Legii Warszawa do Widzewa Łódź.
Teraz wszystko wskazuje na to, że doniesienia dziennikarza portalu Goal.pl się potwierdza. Koźmiński tym razem podaje, że Legia dała już zielone światło dla tego transferu.
Rekord transferowy wewnątrz Ekstraklasy. Kapuadi przechodzi z Legii do Widzewa
To, że Legia Warszawa wyraziła zgodę na odejście Kapuadiego do Widzewa Łódź, potwierdził również Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.
Obaj dziennikarze podają, że Legia na tym transferze zarobi 3 miliony euro. Pieniędzmi będzie musiała jednak podzielić się z Wisłą Płock. "Nafciarze", sprzedając Kapuadiego do Legii, wynegocjowali aż 30% z jego kolejnego transferu.
- Kapuadi może liczyć na wynagrodzenie rzędu 950 tysięcy euro rocznie. Za podpisanie kontraktu przewidziana została premia w wysokości 250 tysięcy euro - podaje Piotr Koźmiński.
Steve Kapuadi w tym sezonie rozegrał 30 meczów w barwach Legii Warszawa. Trenerzy Legii korzystali z niego w 70% całości czasu gry w tym sezonie.
Transfer Kapuadiego to kolejna bardzo mocna deklaracja ze strony Widzewa Łódź. Robert Dobrzycki znowu pokazuje, że nie boi się dokonywać bardzo drogich i ryzykownych transferów.
Zimą na przełomie 2025 i 2026 roku Widzew wydał na transfery aż 13 milionów euro, czyli więcej niż wiele klubów ligi hiszpańskiej.
Według medialnych doniesień Steve Kapuadi ma przejść testy medyczne w Widzewie Łódź już we wtorek. Później klub oficjalnie ogłosi jego transfer.