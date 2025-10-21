Transferowy hit w Ekstraklasie, niespodziewana zmiana klubów. Zespół był pod ścianą

W starciu Zagłębia Lubin z Legią Warszawa w ostatnią niedzielę z pewnością nudy nie było - "Miedziowi" pokonali bowiem "Wojskowych" na własnym terenie 3:1, a podczas spotkania padły dwie bramki samobójcze, sędzia odgwizdał rzut karny (skutecznie wyegzekwowany przez Leonardo Rochę) i do tego wszystkiego z boiska został wyrzucony Kamil Piątkowski.

Radość ekipy z Dolnego Śląska po triumfie mąciła jednak pewna przykra informacja - w drugiej połowie murawę musiał opuścić bramkarz Dominik Hładun, który doznał kontuzji barku i wiele wskazuje na to, że jego przerwa w grze potrwa relatywnie długo. Zagłębie musiało więc natychmiastowo poszukać nowego golkipera.

Hładun z kontuzją, potrzebna była szybka reakcja. Gikiewicz o krok od transferu

Wiele wskazuje na to, że we wspomnianej kwestii klamka już powoli zapada - jak bowiem informuje Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki" kontrakt z drużyną z Lubina ma podpisać Rafał Gikiewicz.

Wszystko to w ramach tzw. transferu medycznego, który dojdzie do skutku po wcześniejszym rozwiązaniu umowy 37-latka z Widzewem Łódź. Kontrakt ma być ważny do końca kampanii 2025/2026.

Warto nadmienić, że to naprawdę dobra szansa dla Gikiewicza na powrót do jakiejkolwiek gry - w ostatnim czasie zawodnik ten był całkowicie poza kadrą meczową Widzewa, a pierwsze skrzypce między słupkami bramki "Czerwono-Biało-Czerwonych" grał przede wszystkim Veljko Ilić.

PKO BP Ekstraklasa. Widzew jest w tabeli tuż za Zagłębiem

Zagłębie Lubin po ostatniej kolejce ekstraklasowej rywalizacji zajmuje w ligowej tabeli siódme miejsce z dorobkiem 16 punktów i o włos wyprzedza... Widzew. Kolejna potyczka "Miedziowych" odbędzie się 24 października - ich rywalem na wyjeździe będzie Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

