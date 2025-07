Transferowy hit w Ekstraklasie. Lech "podebrał" gwiazdę Jagiellonii

Mowa tu przede wszystkim o sprowadzeniu do Poznania dwójki byłych piłkarzy. Robert Gumny do Lecha trafił po pięcioletnim okresie gry w niemieckim Augsburgu, w trakcie którego doznał groźnej kontuzji kolana. Mateusz Skrzypczak natomiast do byłego klubu wrócił już jako ukształtowany zawodnik. W barwach Jagiellonii Białystok szybko wskoczył do wyjściowego składu, wywalczył mistrzostwo kraju i dotarł do 1/4 finału Ligi Konferencji. Dobra postawa zaowocowała również powołaniem do seniorskiej reprezentacji Polski i debiut w sparingu z Mołdawią.