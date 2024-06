Wygląda na to, że możemy mówić o transferowym hicie do PKO Ekstraklasy. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, Jean-Pierre Nsame przylatuje w poniedziałek do Warszawy, by odbyć testy medyczne przed nadchodzącym rocznym wypożyczeniem do Legii z włoskiego Como. 31-letni Kameruńczyk najwidoczniej nie znalazł się w planach Cesca Fabregasa na najbliższy sezon spędzony już w Serie A (niedawno wywalczony awans).

