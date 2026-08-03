Tragiczne wieści z Gdańska. Nie żyje legenda Lechii. Miał 43 lata

Mateusz Bąk swoją karierę piłkarską rozpoczynał w szkółce Jantara Pruszcz Gdański. Stamtąd jeszcze w młodym wieku przeniósł się do zespołów młodzieżowych Lechii Gdańsk, gdzie grał już w wieku juniora w latach 90. XX wieku. Urodzony w 1983 roku bramkarz przeszedł drogę od A klasy.

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W tej razem z kolegami z Lechii występował od 2001 roku. Razem z Lechią pokonywał kolejne szczeble rozgrywkowe w naszym kraju, aby we wrześniu 2008 roku zadebiutować w wymarzonych rozgrywkach Ekstraklasy. W tej występował nie tylko w barwach Lechii, ale także Podbeskidzia Bielsko-Biała w latach 2011 - 2013.

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Do Lechii wrócił latem 2013 roku. Po sezonie 2016/2017 zdecydował się zakończyć profesjonalną karierę bramkarską. Pozostał jednak w strukturach klubu, pracując w akademii Lechii. W 2020 roku został wybrany najlepszym bramkarzem w historii zespołu z Gdańska.

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W styczniu 2022 roku odszedł z akademii, żegnając się emocjonalnym wpisem. Już więcej rodziałów w swoim życiu nie zapisze. Maciej Słomiński z portalu "trojmiasto.pl" poinformował bowiem o tragicznej śmierci byłego bramkarza Lechii Gdańsk. "W wieku 43 lat zmarł Mateusz Bąk" - przekazał dziennikarz.

Te tragiczną informację potwierdziła firma, w której Bąk był jednym ze wspólników. "Dziś żegnamy nie tylko wspólnika. Żegnamy brata, przyjaciela i człowieka, bez którego ta firma nie byłaby tym, czym jest dzisiaj. Choć odszedłeś zbyt wcześnie, pozostawiłeś po sobie coś, czego czas nie odbierze - wartości, wspomnienia i firmę, która będzie kontynuować dzieło, które współtworzyłeś. Nigdy nie zapomnimy. Dziękujemy za wszystko" - napisano.

Lechia Gdańsk Przemek Swiderski/REPORTER East News





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