Przemysław Langier (Interia Sport): Czasami, by miło przedstawić swojego gościa, mówi się, że jest ze mną ktoś znany i lubiany. Tomasz Kwiatkowski kibicom Ekstraklasy jest pewnie faktycznie znany, ale - no właśnie - czy lubiany?

Tomasz Kwiatkowski (sędzia piłkarski): - Szczerze? Nie wiem.

To inaczej. Dobrze w ogóle być sędzią?

- To jest niewdzięczny zawód, ale nie można narzekać na coś, co sobie sam wybrałeś. Niewdzięczny jest dlatego, że im dłużej sędziujesz, tym więcej małych grzeszków popełniłeś. Kluby później te grzeszki pamiętają, więc im dalej w las, tym jest ciężej. Ale nie ma co narzekać. Pewnie każdy sędzia chciał kiedyś być piłkarzem, a sędziowanie pozwala być przy dużej piłce. Mnie to sprawia dużą frajdę. Wiele osób dałoby dużo, żeby kochać swoją pracę.

Dlaczego sędziowie popełniają błędy?

Zostańmy przy grzeszkach. Co zrobić, by ich było mniej? To, że one pojawiają się z taką regularnością, wynika z faktu, że piłka poszła do przodu? Że jest coraz szybsza? Czy ze zbyt mocno interpretacyjnych przepisów?

- To jest trudne pytanie. Nie ma takiej możliwości, by błędów nie było. Możemy próbować minimalizować ich liczbę, choćby przez doszkalanie się, natomiast ich nie wyeliminujemy do zera. FIFA, UEFA i poszczególne federacje krajowe pracują nad tym, żeby znaleźć sposób na to, by pomóc sędziom. Bo jak sobie oglądasz fragmenty meczów z lat 70-tych, 80-tych, to masz jedną główną kamerę, która pokazuje ci coś z 40 metrów. W tej chwili na najmniejszym meczu Ekstraklasy masz tych kamer 13, podczas gdy sędzia wciąż widzi wszystko z jednej perspektywy. W teorii z tej najlepszej, bo jest trochę bliżej i stara się zająć taką pozycję, by mieć najlepszy kąt widzenia, ale nie da się nadążyć za każdą akcją i być w idealnej pozycji do oceny każdej sytuacji. Z pomocą przyszedł VAR, który w większości wyeliminował duże błędy. Niektóre dla opinii publicznej były skandaliczne, mimo, że często wynikały z tego, że sędzia nie miał prawa czegoś zobaczyć.

Jednocześnie krąży opinia, że VAR zepsuł trochę boiskowe sędziowanie. Bo sędzia ma z tyłu głowy, że ma wsparcie.

- Opinię znam, ale nie do końca się z nią zgadzam. VAR naprawia tylko oczywiste błędy przy ogólnym założeniu "minimum wpływu, maksimum benefitu". Ale i podniósł oczekiwania ze strony każdego, kto ogląda piłkę. Mecze mają być prowadzone bezbłędnie. A to nie możliwe choćby dlatego, że interpretacja pewnych sytuacji jest różna. I nie ma sytuacji czarno-białych, są szare. Złośliwy dziennikarz może powiedzieć: a wy to się ze wszystkiego wybronicie. Tyle że przy obecnych przepisach naprawdę są rzuty karne, gdzie decyzja w każdą ze stron ma sporo argumentów za sobą.

A to powoduje dyskusje i poczucie krzywdy u kogoś.

- Przy takich karnych zawsze jedna drużyna powie, że to był błąd.

Nie dziw się, skoro jeden "stempel" gwiżdżecie jako karny, a inny to "grać dalej".

- Nie każdy "stempel" jest przewinieniem.

Więcej interpretacji, piłka wytrzyma.

- Gdy obrońca jako pierwszy dzióbnie piłkę i postawi nogę na nodze przeciwnika, to nie będzie to przewinieniem, bo to on wygrał pojedynek, on zagrał pierwszy. Ten potencjalny, delikatny "stempel", nie pełną nogą, tylko gdzieś tam z boku, jest konsekwencją jego ruchu. Jeżeli pierwszy piłkę zagrał napastnik, wtedy pewnie powinien być podyktowany rzut karny, bo to on wygrał pojedynek, a później został nadepnięty.

Brzmi prosto, ale w praktyce powoduje gigantyczne zamieszanie.

- Niedawno mieliśmy w UEFA szkolenie VAR-owe i tam kilka razy było podkreślane znaczenie football understanding, czyli zrozumienie sytuacji. Obejrzyj sytuację od początku do końca w normalnej prędkości, nie wchodź od razu w wszystkie slow-motion, super slow-motion, bo spowolnione powtórki wypaczają obraz. Jak obejrzysz w krótkiej pętli, że ktoś raz, drugi, trzeci, czwarty depcze nogę, to nie ma możliwości, żebyś nie czytał tego jako faul. Ale jeżeli zrozumiesz, z czego to wyniknęło, to wtedy już będziesz troszeczkę bardziej ostrożny w takiej opinii. Nie mówiąc o tym, gdy ktoś zrobi stopklatkę - wówczas wydaje się to ewidentne, ale… właśnie taka stopklatka będzie dużym przekłamaniem tego zdarzenia.

Zgadzasz się z opiniami, jakie w Canal Plus wyraża Adam Lyczmański?

- Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Adam na pewno merytorycznie jest coraz lepszy i przekazuję tę wiedzę swoim kolegom z redakcji. Nie zawsze się zgadzam, ale to też nie znaczy, że to ja mam rację. Bywa, że mam inne spojrzenie na zdarzenie, mam inną interpretację. Tyle tylko, że to ma być show, żeby zwiększyć oglądalność. Swoją drogą dla ludzi bardzo fajna rzecz, często oglądam część poświęconą kontrowersjom.

Zgodnie z własnym sumieniem

Nawet tutaj mówisz, że niekoniecznie masz rację w interpretowaniu sytuacji. Wydaje mi się, że tu jest największy problem. Za dużo jest interpretacyjnych możliwości. Zdarzało Ci się gwizdnąć sytuację w myśl przepisów, mimo wewnętrznego poczucia, że z logicznego punktu widzenia, decyzja powinna być inna? I że odbiór twojej nie będzie dobrze oceniony przez opinię publiczną?

- Znaczy, nie miałem może tak, że coś było logiczne, nielogiczne. Miałem tak, że wiedziałem, że może to być źle przyjęte.

Determinuje to myślenie?

- Determinuje, choć ogólnie staram się podążać swoją ścieżką interpretacyjną. Ona jest wskazywana przez naszych szefów. I my nią podążamy. Ale to nie jest tak, że na 50 klipów, które ci pokażą i powiedzą, że taka jest interpretacja, z 50 się zgadzam. Zawsze są, nie wiem, 2-3, z którymi się nie zgadzam.

Jak jest z poziomem sędziowania w Polsce? Chodzi mi o opinię z wewnątrz.

- Myślę, że poprzedni rok w naszym wykonaniu był troszeczkę gorszy.

Macie jakąś diagnozę i odpowiedź na pytanie: dlaczego?

- Nie ma jednej przyczyny. Myślę, że to był po prostu taki trochę trudniejszy sezon. Najgorzej, że wielu błędów nie naprawiał VAR. Aktualny sezon wydaje się niezły, nawet pomimo jakichś statystyk z Canal Plus. Wydaje się, że wróciliśmy na normalną ścieżkę. Ale nie boję się powiedzieć, że pomyłek było za dużo. Przy okazji presja rosła, a im wyższa, tym ta praca jest trudniejsza - szczególnie dla młodych. Teraz następuje delikatna wymiana pokoleniowa, bo część sędziów powoli szykuje się do kończenia karier. Wchodzą młodzi, zdolni, dobrzy sędziowie, którzy potrzebują czasu, by się zaadaptować do nowych do nowych warunków. Wydaje mi się, że dziennikarze dają im szansę i są bardziej wyrozumieli niż dla starych, ale to słusznie, tak to powinno wyglądać. To nas też motywuje do większej pracy, bo każdy ma świadomość tego, że jeżeli coś nie wyglądało dobrze w oczach opinii publicznej, to znaczy, że jest nad czym pracować.

Czasem mam wrażenie, że strasznie dużo mówi się u nas o sędziach. W telewizji rozkłada się na czynniki pierwsze nawet poprawne decyzje, wszystko kręci się wokół was.

- Są kraje, w których jest tego więcej. Włochy, Hiszpania… Czasami, jak jest El Clasico, powstaje osobny, 20-minutowy program, tylko o sędziowaniu. We Włoszech przy meczach Juve, Romy, Lazio, itd., też sędziowie są wyciągani na sam przód. Jestem przekonany, że tam jest gorzej niż w Polsce, nie zazdroszczę im.

Jan Ziółkowski: Nie jestem dla siebie surowy, mówię obiektywnie, bo wiem, na co mnie stać Polsat Sport

Pretensje do VAR? Nie

Ja Włochom zazdroszczę tego, że - jako odbiorcy - dostają jasny komunikat przy decyzji po interwencji VAR. Sędzia przez stadionowe nagłośnienie mówi, dlaczego podjął taki, a nie inny werdykt.

- My też to na pewno zaraz wprowadzimy, choć nie wiem kiedy dokładnie. Powoli się do tego szykujemy. To nie jest tak naprawdę duża zmiana. Do tego trzeba się trochę przygotować, żeby używać odpowiedniego słownictwa. Osobiście nie jestem aż takim entuzjastą, ale może źle do tego podchodzę. To i tak nieuniknione. W sumie, jeżeli to ma pomóc w transparentności, w zrozumieniu, to super, róbmy to. Piłka nożna jest dla ludzi, dla kibiców, więc jeżeli tego ludzie oczekują - nie ma problemu.

Miałeś choć raz w głowie myśl: nie wiem, jaka powinna być decyzja - najwyżej VAR mnie poprawi?

- Nie, tak nie ma. Nikt z nas nie lubi podbiegać do VAR-u. Każdy by chciał być perfekcyjny na boisku i podjąć dobrą decyzję. Ja to powtarzam za każdym razem: piwo po meczu nie smakuje tak samo, jeżeli miałeś interwencję w sytuacji, którą mogłeś widzieć z boiska. Wtedy jesteś zły na siebie. I te pytania: Czemu tak wyszło? Czemu ja tego nie widziałem? Czemu nie podjąłem decyzji? Zawsze chcesz podjąć dobrą decyzję z boiska.

- Wiem, że krążyła taka opinia, że staliśmy się trochę mniej decyzyjni, natomiast moim zdaniem to wynika z czegoś innego. Jak nie było VAR-u, podjąłeś troszkę więcej w życiu decyzji takich na zasadzie prawdopodobieństwa zagrania ręki. Kurczę, piłka zmieniła kierunek, nie widziałem czy dotknęła. Karny, czy nie? Gdy nie widziałeś zdarzenia, decydował instynkt, trochę ryzykowałeś i trafiałeś 8 na 10 razy. Ale dwa razy kończyło się błędem lub skandalem. Teraz, gdy nie widzisz kontaktu z ręką, to raczej każesz grać dalej, bo jeśli zagwiżdżesz rękę, a kamera cię obnaży, że nie było kontaktu piłki z ręką - nie będzie to nic fajnego. Zmniejszyło się zatem ryzyko podejmowane przez sędziów, jest mniej gwizdania "na nosa", ale na pewno nie zmniejszyła się decyzyjność sama w sobie.

Miewasz pretensje do VAR-a?

- Nie, bo wiem jaka to jest robota. Ja w życiu popełniłem sporo błędów, także jako VAR-owiec. I wiem, z czego te błędy wynikają. Byłbym hipokrytą, gdybym miał pretensje do VAR-a, skoro być może za dwa tygodnie ja też się pomylę na jego meczu.

Najgorszy błąd

Po którym błędzie dosłownie nie mogłeś spać?

- Nie po takim, który był największy, ale który najwięcej ważył. Do tej pory boli mnie błąd z meczu Górnik - Pogoń.

Pamiętam. Końcówka sezonu, końcówka meczu. Karny dla Pogoni, którego nie gwiżdżesz, a dosłownie chwilę później Górnik zdobywa gola na 2:1. Pogoń traci w efekcie podium Ekstraklasy. VAR Cię nie uratował.

- Ten błąd nie był duży w sensie technicznym, bo sytuacja wcale nie była aż taka prosta z boiska, więc powiedzmy, że gdyby VAR mnie tam skorygował, to finalnie nie miałbym do siebie jakiejś wielkiej pretensji, że to źle oceniłem z boiska. Natomiast, stało się tak, że błąd nie został naprawiony. Uwierz mi - to jest ta sytuacja, która cały czas siedzi mi z tyłu głowy. Nawet nikt nie musi mi jej przypominać, bo sam ją odtwarzam w głowie.

Kiedy w ogóle do sędziego dociera, że popełnił jakiś duży błąd?

- Ja wtedy udzieliłem wywiadu już następnego dnia. Mogłem tylko posypać głowę popiołem. Nie było czego zbierać, bronić.

Wpływ podświadomości na sędziowanie

Bardziej pytam, jak szybko na boisku dociera do Ciebie, że decyzja sprzed chwili była błędna.

- Teoretycznie można w przerwie zapytać chłopaków z VAR-u, jak wyglądała dana sytuacja, a oni powiedzą, że "ten wolny był zły". Ale to są rzeczy mało ważne. Jeżeli się w meczu podejmujesz, nie wiem, średnio, 40 decyzji o faulu i 40 o "grać dalej", to daje ci to 80 decyzji. Jak się pomylisz 3-4 razy, to nikt nawet o tym nie wspomni. Często wiem, że dałem ciała w jakiejś drobnej sytuacji, ale to trzeba od razu wyrzucić, bo to jest jedna decyzja, która w środku pola dała komuś rzut wolny. Jeśli reszta meczu będzie dobra, nikt o tym nie będzie ci później tego wypominał.

VAR czasem rzuci Ci na słuchawkę, że "tam trzeba było dać żółtą kartkę"?

- Nie. Raczej nie.

A w przerwie na przykład sprawdzasz telefon?

- Nie ma to sensu w dzisiejszych czasach. Kiedyś zawsze to robiłem, bo było to jedyne źródło informacji, żeby w ogóle wiedzieć, czy popełniłem błąd. Teraz od VAR-a wiesz w zasadzie wszystko po każdej połowie meczu.

Nie wpływa to na podświadomość? Jeśli wiesz, że dałeś ciała w jakiejś znaczącej sytuacji, której VAR nie naprawił, to nie zdarza się podświadomie próbować oddać to tej drugiej drużynie?

- Przede wszystkim, jeżeli VAR nie interweniował, ja cały czas zakładam, że moja decyzja jest dobra - zatem nie mam świadomości popełnienia ewentualnego błędu. Natomiast jeśli dałem "miękkiego" karnego, ponieważ poziom fauli w tym meczu, dla obu stron został przyjęty w ten sam sposób, to gdyby w drugim polu karnym zdarzyła się bardzo podobna sytuacja - to też będzie "miękki" karny.

Co sędziego denerwuje

Miałeś jakąś patologiczną sytuację związaną z sędziowaniem?

- Dawno temu, w niższych ligach. Kiedyś mi poprzebijali opony w meczu, w którym w sumie jeszcze nie zdążyłem nic popsuć, a już miałem cztery opony przebite. Poza tym dla nas jest wiele zdarzeń, które pewnie nie były miłe, bo jednak na boisku są emocje - czasem ktoś reaguje w niespodziewany sposób. Natomiast ważne jest to, co się dzieje po tym wszystkim. Jeżeli ta osoba, która się zachowała w sposób, który nie przystawał, po meczu przyszła, przybiła piątkę, jeszcze coś tam powiedziała, jakoś sobie to wyjaśniliście, to starasz się to wrzucać w niepamięć, bo musisz mieć zrozumienie dla emocji. Bardziej mnie denerwują te sztaby, które robią coś z pełną premedytacją, są nastawione na osiągnięcie jakiegoś celu.

Wtedy wjeżdża wizerunek Tomasza Kwiatkowskiego - złego policjanta.

Co ciekawe, to w ogóle nie leży w mojej naturze. Nie boję się pójść pod prąd, nie boję się z kimś skonfrontować, ale jestem otwarty. Staram się znaleźć na boisku układ partnerski. Zły policjant to tylko na parę minut w meczu, na pewno nie na dłużej.

Kto jest największym zakapiorem w lidze?

- Nie chcę odpowiadać, mówić o piłkarzach i trenerach, którzy wciąż grają. Ale powiem z drugiej strony, choć z przeszłości. Dla mnie super przykładem zawsze był Arek Głowacki. Gdy widział jakąś sytuację, nie wiem, z 60 metrów i przybiegł do mnie, mówiąc: Kwiatek, pomyliłeś się!, to ja na 99 proc. byłem pewny, że się pomyliłem. Nie wiem z czego to wynikało, ale on miał skaner w oczach. Czuł piłkę. Sędziowałem w tamtych czasach wiele meczów Wisły, dochodziło między nami do spięć, nikt nie pozostawał dłużny, ale mam do niego prze-szacunek, bo nigdy nie przekroczył jakiejś bariery. Brakuje mi dziś takich postaci w lidze. Teraz jest mnóstwo piłkarzy, którzy gdzieś wymuszają, wyolbrzymiają zdarzenia, dostaną w ramię, a łapią się za głowę. Nazwisk nie podam, ale możesz zobaczyć do galerii Padolino w Canal Plus, kto się najczęściej przewraca i kto się najczęściej łapie za twarz.

Tomasz Kwiatkowski i jego finały

Cały czas mówimy o sędziowaniu w lidze, a Ty przecież - jako VAR - byłeś w składzie sędziowskim na finał mistrzostw świata w Katarze.

- Wybitny mecz Szymona. Nigdy nie widziałem tak posędziowanego spotkania. Trzy rzuty karne wychwycone z boiska, trzymanie temperatury przez 120 minut, żółta kartka za symulkę w kluczowym momencie. Ten mecz był poprowadzony na nieosiągalnym poziomie.

Masz w ogóle jakieś nieoczywiste migawki z tego finału?

- Gdy Szymon dyktował drugiego i trzeciego karnego, wpadłem w jakąś euforię. Ale taką, że prawie się nad fotelem unosiłem, bo to były doskonałe decyzje, a ja miałem świadomość uczestniczenia w czymś wielkim. Oglądały to miliony ludzi. To było fantastyczne przeżycie. Obejrzałem sobie ten mecz w jakąś rocznicę i dopiero wtedy dotarło do mnie, że to było… sportowe fajne. Praca na VAR-ze jest specyficzna, czasem nawet nie wiesz, jak bramki padły, bo z automatu wykonujesz swoją robotę. Zdarza się, że po meczu nawet nie pamiętam wyniku. Pada gol i wjeżdża mechanizm: sprawdzamy, cofamy, oglądamy, pokaż mi jeszcze ostatni punkt kontaktu z nogą. OK, nogą strzelił, nie ma ręki, dobra, goal is correct, koniec. Gdybym miał wystąpić po własnym meczu na VAR-ze w roli eksperta, to nawet nie wiedziałbym, czy było ciekawie, czy nie. Nigdy o to nie pytaj VAR-owca, bo on nigdy nie wie.

Jeszcze jeden finał masz na koncie. Puchar Polski, mecz Wisły z Pogonią. Pamiętny rzut wolny na połowie Wisły, przesunięty o 20 metrów do przodu, po którym Wisła strzeliła gola na 1:1 i doprowadziła do dogrywki.

- Zawsze musisz patrzeć krytycznie na swoją pracę i musisz taki mecz dobrze przeanalizować. Tam były trzy zdarzenia, o które Pogoń miała pretensje - to było jedno z tych trzech. Dwie apelacje nie miały żadnych podstaw, bo to były dobre decyzje. Tutaj ta decyzja, jakbym miał ją podjąć jeszcze raz, to wiadomo, żebym cofnął piłkę. Dwa dni później pojechałem na mecz do Lubina jako VAR i kierownik drużyny powiedział mi: Kwiatek, takie szczegóły mają dla nas znaczenie. Nie dochowaliśmy odpowiedniej staranności, żeby to było z właściwego miejsca. Być może zabrakło komunikacji z sędzią technicznym, który wszystko widział. Albo nawet takiej cichej podpowiedzi z VAR-u: Kwiatu, piłka nie z tego miejsca.

Nie jesteś chyba mile widziany w Szczecinie? Przed chwilą rozmawialiśmy o meczu Górnika z Pogonią.

- VAR-owałem im dwa razy w tej rundzie. Od finału Pucharu Polski, nie sędziowałem w Szczecinie na boisku. W sumie chciałbym wrócić, lubię ten stadion, atmosfera, i tak dalej. Na razie tak jest i tyle.

Temperatura meczu ma wpływ na sędziowanie?

- Oczywiście. Nie potrzebujesz się motywować. Trybuny Cię motywują, otoczka Cię motywuje, stadion Cię motywuje, drużyny Cię motywują, wszystko Cię motywuje. Jak idziesz na mecz, gdzie się nic nie dzieje, albo gdzie to nie jest mecz o dużej wadze, to musisz się sam motywować, żeby powiedzieć sobie, że to jest tak samo ważny mecz. Bo z punktu widzenia sędziowskiego on jest tak samo ważny. Niepodyktowany karny w obu miejscach będzie ważył dla Ciebie, ale co do zasady, to na pewno lepiej się sędziuje cięższe mecze. Zawsze jest radocha, gdy dostajesz obsadę i widzisz się w takim.

Szymon Marciniak i Leo Messi podczas finału mistrzostw świata w 2022 roku FRANCK FIFE / AFP AFP

Tomasz Kwiatkowski FOT. MIROSLAW SZOZDA / 400MM.PL Newspix.pl

