Nowy sezon Ekstraklasy rozkręcił się na dobre. Za nami okrągłe dziesięć kolejek. Nie oznacza to, ze wszystkie zespoły zdążyły rozegrać już po dziesięć spotkań. Niektóre mecze przekładano ze względu na eliminacje europejskich pucharów, do których zakwalifikowały się: Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań oraz Legia Warszawa.

Każdy z wymienionych klubów rywalizuje w Lidze Konferencji. Pod koniec okienka transferowego ogromne wzmocnienie sfinalizowali "Wojskowi". Na stadion przy ul. Łazienkowskiej trafił 21-letni ofensywny pomocnik, na koncie którego już teraz znajdziemy 11 występów w seniorskiej reprezentacji Polski.

Tomasz Hajto: Odrodził nam się taki polski Goretzka. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

To ma być najlepszy piłkarz Ekstraklasy. Hajto nie ma wątpliwości

Mowa o Kacprze Urbańskim. Wychowanek Lechii Gdańsk cztery lata temu przeniósł się do Bolonii. Najpierw występował w drużynach młodzieżowych, ale szybko przebił się do pierwszego zespołu. W zeszłym roku mówiła o nim cała piłkarska Polska.

Wystąpił w każdym z grupowych spotkań na mistrzostwach Europy w Niemczech, będąc po solidnym jak na swój wiek sezonie w Serie A. Wszystko wskazywało na to, że poprzednia kampania będzie przełomowa w jego karierze. Niestety nowy trener postawił na nim krzyżyk. Urbański został wypożyczony do Monzy, gdzie poszło mu fatalnie.

Latem nasz kadrowicz musiał szukać nowego klubu. W międzyczasie zmienił agencję menedżerską, która miała umożliwić mu wielki transfer. Mówiono chociażby o przenosinach do hiszpańskiej Mallorki. Ostatecznie za 700 tys. euro trafił do Legii Warszawa.

Fanem talentu Kacpra Urbańskiego jest Tomasz Hajto. W ostatnim odcinku "Cafe Futbol" zasłużony reprezentant Polski i były trener stwierdził, że 21-latek wiosną przyszłego roku zostanie ogłoszony jako... najlepszy piłkarz całej ligi. To dosyć zaskakujący i odważny wybór na tak wczesnym etapie sezonu.

Legia wzmocniła się Piątkowskim i Urbańskim. Ja uważam, że jeśli w tym sezonie Urbański przygotuje się fizycznie, to moim zadaniem zostanie wybrany najlepszym piłkarzem w Ekstraklasie

Do tej pory wychowanek Lechii rozegrał w nowym klubie trzy spotkania. Za każdym razem wchodził na boisko z ławki rezerwowych, to przełożyło się na łącznie 54 minuty spędzone na murawie. Najbliższą okazję do kolejnego występu Kacper Urbański będzie miał w czwartek 2 października. Na własnym stadionie Legia zmierzy się z Samsunsporem w pierwszej kolejce Ligi Konferencji.

