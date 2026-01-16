Tobiasz ma predyspozycje, by pójść w ślady Fabiańskiego i Boruca

Widzew jest graczem, który ma ambicje powrócić do lat świetności, aczkolwiek na razie głównie tylko w zapowiedziach. Pewną przesłanką tych dużych ambicji są dwa dokonane transfery: sprowadzenie z amerykańskiej MLS napastnika Osmana Bukariego (mówi się o kwocie 5 mln euro), oraz reprezentacyjnego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego. Zobaczymy czy dojdzie do kolejnych głośnych i drogich transferów. Ktoś w mediach rzucił hasło, że Widzew staje się polskim PSG, ale w mojej ocenie daleko jeszcze do tego by formułować takie porównania...

Dariusz Dziekanowski: Nie może być tak, że Legia straci Tobiasza w takim momencie małą kwotę

Odnośnie bramkarzy, to również w Legii sprowadzenie zawodnika na tę pozycję było pierwszym ruchem klubu za kadencji trenera Marka Papszuna. 23-letni Otto Hindrich dołączył już do warszawskiej drużyny, która przygotowuje się do rundy wiosennej w Hiszpanii. Legia ponoć zapłaciła CFR Cluj za niego w granicach między 600 a 800 tysięcy euro. Patrząc na CV tego zawodnika, raczej jestem daleki od stwierdzenia, że to niewątpliwie konkretne wzmocnienie zespołu. Raczej uzupełnienie składu na wypadek odejścia Kacpra Tobiasza (kończy mu się kontrakt w czerwcu tego roku). I znowu trzeba tu wrzucić kamień do ogródka pionu sportowego, że nie zabezpieczyli przyszłości bramkarza, który od dłuższego czasu jest numerem 1.

Tobiasz jest wychowankiem legijnej akademii, więc nie może być tak, że w momencie, gdy jest "jedynką" w pierwszej drużynie, był powołany do reprezentacji Polski, klubowi grozi to, że straci takiego zawodnika dostając za niego na przysłowiowe frytki. Jego kontrakt powinien zostać przedłużony już dawno, najpóźniej zeszłego lata. Jeśli Tobiasz propozycję Legii odrzucił, to pewnie dlatego, że nie była wystarczająco atrakcyjna…

Nie wiemy jeszcze jaka dokładnie jest koncepcja trenera Papszuna. Być może okaże się, że Tobiasz jednak zostanie i Hindrich będzie tym, który ma niego naciskać. Osobiście uważam, że ten pierwszy ma dużo atutów (np. gra nogami), które predysponują go do tego, by z Legii wyjechać do lepszego klubu niż wspominany w kontekście odejścia turecki Samsunspor. Uważam, ze jest to zawodnik, który mógłby pójść w ślady Artura Boruca, czy Łukasza Fabiańskiego.

Tak czy owak, smutne jest to, że Legia musi znowu szukać na tę pozycję piłkarza gdzieś w Rumunii, mając własną akademię i będąc przez lata - w dużym stopniu dzięki Krzysztofowi Dowhaniowi - klubem, który wychowuje najlepszych bramkarzy. Logicznym byłoby dla mnie, gdyby ściągnęła bramkarza o jakiejś ustalonej, wysokiej reputacji, zawodnika doświadczonego, a nie takiego, który może wypali, a może nie. Nic dziwnego, że dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow cytowany przez klubową stronę trochę się asekuruje mówiąc: "Dlaczego akurat Otto? Na to w dużej mierze wpłynęła zmiana na stanowisku trenera i trenera bramkarzy - oni oglądali tego piłkarza. My sprawdziliśmy - wszystko się zgadzało, dlatego Otto jest już od dzisiaj z nami".

Otto Hindrich podpisał kontrakt na 4,5 roku, co Michał Żewłakow traktuje jak gwarancję bezpieczeństwa na tej pozycji na wiele lat. Marek Papszun zaś tłumaczy poszukiwania na tę pozycję faktem, że Tobiaszowi kończy się kontrakt. - Nie wiemy czy zostanie z nami na dłużej czy też nie. Dlatego też rozglądaliśmy się za bramkarzem - stwierdził. To świadczy, że nie do końca wierzył, a może niekoniecznie zależy mu na tym, by przekonywać Kacpra Tobiasza do pozostania.

Głównym celem Legii na letnie okno transferowe pozostaje jeszcze napastnik. I to jest jedna z bardzo newralgicznych kwestii, bo przecież latem dwa transfery na tę pozycję (Mileta Rajović i Antonio Čolak) okazały się wielkimi niewypałami. A przecież ten pierwszy kosztował 3 mln euro. Drugi zaś trafił na Łazienkowską w kontrowersyjnych okolicznościach - został wyrwany z gabinetów medycznych Górnika Zabrze, gdzie przechodził testy medyczne. Szkoda, że nie zweryfikowano ich wyników dokładnie, bo zamiast historii niezwykłego transferu pozostała anegdota, która nie stawia warszawskiego klubu w najlepszym świetle…

