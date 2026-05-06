To wisiało w powietrzu. Papszun odwraca się w stronę Rakowa. Ma zielone światło

Łukasz Żurek

W obozie Legii Warszawa nikt nie dopuszcza do siebie myśli o degradacji z Ekstraklasy. Równolegle z batalią o uniknięcie spadku toczy się proces przebudowy drużyny z myślą o nowym sezonie - na razie tylko na papierze. Jak informuje serwis Legia.net, stołeczny klub ustalił warunki kontraktu z Zoranem Arseniciem. Chorwacki stoper to dobry znajomy trenera Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa. Na Łazienkowskiej zamelduje się po zakończeniu obecnych rozgrywek.

Marek Papszun, trener Legii Warszawa, w okularach, czapce i kurtce sportowej Plus500 i Adidas, na niebieskim tle.
Marek Papszun, trener Legii Warszawa

Zoran Arsenić polskim kibicom jest doskonale znany. Na rodzimych boiskach oglądamy go od dziewięciu lat. Po przyjeździe z Chorwacji zaczynał w Wiśle Kraków, później bronił barw Jagiellonii Białystok. Ostatnich pięć sezonów spędził w Rakowie Częstochowa.

Z klubem spod Jasnej Góry świętował tytuł mistrza kraju i dwukrotnie sięgał po Puchar Polski. Wszystkie trofea zdobył pod szkoleniową pieczą Marka Papszuna. O tym, że obecny szkoleniowiec Legii pozyska kogoś z Rakowa, mówiło się od początku jego angażu przy Łazienkowskiej.

"Piłkarz ustalił już wszystkie warunki dotyczące kontraktu, przeszedł badania i podpisze dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok" - czytamy w serwisie Legia.net.

Wiadomo, że 31-letni zawodnik prowadził rozmowy ze swoim dotychczasowym pracodawcą. Strony nie doszły jednak do porozumienia. Kwestią sporną okazała się długość nowego kontraktu. Ten obecny wygasa 30 czerwca.

Dla Legii doświadczony środkowy obrońca to jeden z transferowych priorytetów. Po zakończeniu ligowych zmagań z klubu odchodzi Radovan Pankov. Niewykluczone, że zakończenie kariery ogłosi Artur Jędrzejczyk.

Arsenić obecnego sezonu nie zaliczy do udanych. We wrześniu doznał złamania nogi po brutalnej interwencji Luisa Palmy z Lecha Poznań. Do gry wrócił dopiero w połowie marca.

W bieżącym cyklu rozegrał 18 spotkań, przebywając na murawie przez 1383 minuty.

Zawodnik w czerwonym stroju podczas dynamicznej akcji piłkarskiej na tle boiska nocą, upada po kontakcie z rywalem ubranym na biało, a jego twarz wyraża ból i emocje, w tle widać fragment trybun oraz jasny wynik meczu na dużym ekranie.
Luis Palma faulujący Zorana Arsenicia
Piłkarz w czerwono-niebieskim stroju z numerem 24 i opaską kapitana prowadzi piłkę na murawie stadionu podczas meczu.
Zoran Arsenić
Trener Legii Warszawa ubrany w czarną kurtkę i czapkę z daszkiem stoi przy linii bocznej boiska, za nim widać kibiców w żółto-zielonych szalikach oraz stanowisko techniczne z tablicą z napisem PKO Bank Polski Ekstraklasa.
Marek Papszun
