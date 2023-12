To słowo nie powinno paść. Za to sędzia wyrzucił z boiska kapitana Górnika

Janza obraził sędziego, ale... nieświadomie. Doszło do językowego nieporozumienia

Sytuacja z 70. minuty była dość zaskakująca. Kapitan Górnika Zabrze wdał się w dyskusję z sędzią Przybyszem, a ten pokazał mu czerwoną kartkę. Można było się domyślić, że arbiter nie zrobił tego bez powodu. Erik Janza w pomeczowym wywiadzie dla "Canal+ Sport" przyznał, że obraził sędziego, ale zrobił to przypadkowo i w całej sytuacji doszło do językowego nieporozumienia.

Powiem dokładnie, co powiedziałem panu sędziemu. Powiedziałem mu, że jest frajer. Ale ja powiedziałem to po słoweńsku. A po słoweńsku "frajer" nie znaczy to samo, co po polsku.

- Nie wiedziałem, co to słowo oznacza w Polsce, więc jeśli pan sędzia jest obrażony, to bardzo go za to przepraszam. Po słoweńsku "frajer" oznacza, że jesteś "gość" albo, że grasz szefa - coś w tym stylu - dodał kapitan Górnika Zabrze.