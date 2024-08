To się nie mogło udać. Kontuzja lidera i festiwal niemocy zamiast hitu

Wskazanie faworyta tego spotkania wydawało się karkołomne. Górnik Zabrze rozpędzał się w tym sezonie harmonijnie: porażka, potem remis i dwa zwycięstwa. Z kolei Raków Częstochowa aż do dzisiaj po komplet punktów sięgał tylko na wyjeździe. Uczynił to dwukrotnie - w Lublinie i Katowicach - w dodatku bez straty gola.

Przedwczesna zmiana Podolskiego. Górnik bez celnego strzału do przerwy

Górnik zrobił bardzo niewiele, by było inaczej. Liczba celnych strzałów gospodarzy do przerwy? Zero. W drugiej połowie? Nadal zero.