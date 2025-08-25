Partner merytoryczny: Eleven Sports

To się dzieje. Polak trafi do giganta Serie A. Jest słynne "here we go"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Wygląda na to, że saga związana z odejściem Jana Ziółkowskiego nareszcie dobiegła końca. W ostatnich tygodniach utalentowany defensor Legii Warszawa był łączony z przenosinami do jednego z gigantów Serie A. Najświeższe informacje w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano, według którego "umowa została już sfinalizowana". Tyle Legia zarobi na transakcji z udziałem swojego wychowanka.

Paweł Wszołek i Jan Ziółkowski
Paweł Wszołek i Jan ZiółkowskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News

- Chciałbym sprostować informacje, które pojawiają się na temat Jana Ziółkowskiego w przestrzeni medialnej. Wczoraj dostaliśmy ofertę z AS Romy, która dzisiaj została odrzucona. Temat tego transferu nie zbliża się do końca, a na dobrą sprawę jeszcze się nie rozpoczął - mówił dokładnie 10 sierpnia Michał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii Warszawa.

Temat transferu 20-latka do zespołu trzykrotnych mistrzów Włoch przewijał się w mediach od dawna. Obie strony negocjowały ws. kwoty, jaką Roma będzie musiała zapłacić "Wojskowym" za ściągnięcie utalentowanego środkowego obrońcy.

Polsat SportPolsat Sport

Jan Ziółkowski odejdzie do Romy. Fabrizio Romano potwierdza

W poniedziałkowe popołudnie Fabrizio Romano za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że Legia i Roma dogadały się co do kwoty transferu. Jak czytamy, przedstawiciel Ekstraklasy zarobi za Ziółkowskiego sześć milionów euro. Oprócz tego warszawiacy zapewnili sobie procent od kwoty sprzedaży piłkarza w przyszłości.

Co więcej, według Romano 20-letni defensor miał również propozycje z innych klubów. "Here we go! Umowa z Legią Warszawa została zawarta na kwotę 6 mln euro plus klauzula o dalszej sprzedaży. Ziółkowski chciał grać tylko w AS Romie, pomimo ofert z Niemiec.  Umowa została już sfinalizowana" - przekazał popularny dziennikarz.

Jeśli wieści te zostaną oficjalne potwierdzone, Jan Ziółkowski stanie się trzecim najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii Legii Warszawa, ex aequo z Maxim Oyedele. W tym sezonie 20-latek zdążył rozegrać w sumie osiem spotkań. AS Roma to piąta ekipa poprzedniej kampanii. Jesienią zespół Gian Piero Gasperiniegp zagra w głównej fazie Ligi Europy.

Zobacz również:

Jan Urban i Robert Lewandowski
Reprezentacja

PZPN uległ pod naporem pytań. Ogłoszono datę i godzinę. Jest oficjalny komunikat

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Goncalo Feio i Jan Ziółkowski
Goncalo Feio i Jan ZiółkowskiGrzegorz WajdaEast News
Jan Ziółkowski podpisał nowy kontrakt z Legią Warszawa
Jan Ziółkowski podpisał nowy kontrakt z Legią WarszawaTomasz Jedrzejowski/REPORTEREast News
Mężczyzna w ciemnej marynarce energicznie gestykuluje, unosi ramię i wskazuje palcem, za nim znajdują się rozmyte sylwetki ludzi w tle.
Edward Iordanescu, trener Legii WarszawaMARIUS BECKER AFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja