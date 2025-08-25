- Chciałbym sprostować informacje, które pojawiają się na temat Jana Ziółkowskiego w przestrzeni medialnej. Wczoraj dostaliśmy ofertę z AS Romy, która dzisiaj została odrzucona. Temat tego transferu nie zbliża się do końca, a na dobrą sprawę jeszcze się nie rozpoczął - mówił dokładnie 10 sierpnia Michał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii Warszawa.

Temat transferu 20-latka do zespołu trzykrotnych mistrzów Włoch przewijał się w mediach od dawna. Obie strony negocjowały ws. kwoty, jaką Roma będzie musiała zapłacić "Wojskowym" za ściągnięcie utalentowanego środkowego obrońcy.

Jan Ziółkowski odejdzie do Romy. Fabrizio Romano potwierdza

W poniedziałkowe popołudnie Fabrizio Romano za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że Legia i Roma dogadały się co do kwoty transferu. Jak czytamy, przedstawiciel Ekstraklasy zarobi za Ziółkowskiego sześć milionów euro. Oprócz tego warszawiacy zapewnili sobie procent od kwoty sprzedaży piłkarza w przyszłości.

Co więcej, według Romano 20-letni defensor miał również propozycje z innych klubów. "Here we go! Umowa z Legią Warszawa została zawarta na kwotę 6 mln euro plus klauzula o dalszej sprzedaży. Ziółkowski chciał grać tylko w AS Romie, pomimo ofert z Niemiec. Umowa została już sfinalizowana" - przekazał popularny dziennikarz.

Jeśli wieści te zostaną oficjalne potwierdzone, Jan Ziółkowski stanie się trzecim najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii Legii Warszawa, ex aequo z Maxim Oyedele. W tym sezonie 20-latek zdążył rozegrać w sumie osiem spotkań. AS Roma to piąta ekipa poprzedniej kampanii. Jesienią zespół Gian Piero Gasperiniegp zagra w głównej fazie Ligi Europy.

Goncalo Feio i Jan Ziółkowski Grzegorz Wajda East News

Jan Ziółkowski podpisał nowy kontrakt z Legią Warszawa Tomasz Jedrzejowski/REPORTER East News

Edward Iordanescu, trener Legii Warszawa MARIUS BECKER AFP