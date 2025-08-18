To się dzieje naprawdę. Legia może stracić trenera. Do gry wchodzą miliarderzy

Edward Iordanescu to były selekcjoner reprezentacji Rumunii. W Legii uznano, że tego formatu postać jest w klubie potrzebna od zaraz. W ubiegłym miesiącu strony podpisały kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku.

W umowie zawarto warunek: tytuł mistrza Polski AD 2026. Jeśli to się nie uda, Iordanescu będzie mógł zostać pożegnany już po pierwszym sezonie bez prawa do roszczeń odszkodowawczych. Tu temat wydaje się klarowny.

Iordanescu kuszony przez szejków. Legia forsuje ostatnią przeszkodę w Europie

Sęk w tym, że - jak się właśnie okazuje - w kontrakcie zawarto jeszcze jedną klauzulę. Ma w niej widnieć kwota 400 tys. euro. Rumuńska "Antena Sport" informuje, że za taką sumę można wykupić Iordanescu z Legii w dowolnym momencie.

Z okazji zamierzają skorzystać szejkowie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I to jeszcze tego lata. Jeśli postawią na swoim, nowym pracodawcą 47-letniego trenera będzie Al Jazira Club.

Na ile to scenariusz realny? Należy podchodzić do takiej wizji ostrożnie. Rumuńskie media donosiły o rozstaniu warszawskiego klubu z Iordanescu... jeszcze przed startem sezonu.

W najbliższy czwartek Legia przystąpi do decydującego dwumeczu na scenie europejskiej. W batalii o fazę zasadniczą Ligi Konferencji zmierzy się ze szkockim Hibernian FC. Pierwsze starcie na terenie rywala, rewanż tydzień później w Warszawie.

