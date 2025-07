To się dzieje. Chelsea rusza po Polaka. Rekord Ekstraklasy wisi na włosku

W ostatni weekend rozpoczął się nowy sezon Ekstraklasy. W pierwszej kolejce Motor Lublin na własnym stadionie wygrał 1:0 z Arką Gdynia. W składzie gospodarzy zabrakło Brighta Ede. Być może dlatego, że piłkarz ten lada moment ma szansę zostać bohaterem historycznego transferu.

Ede to 18-letni środkowy obrońca urodzony w Warszawie. Na jego koncie znajdziemy dwa występy w reprezentacji Polski U-18. W poprzednim sezonie w barwach Motoru rozegrał zaledwie... sześć spotkań w Ekstraklasie. Strzelił w nich jednego gola. To jednak wystarczyło, aby wzbudzić zainteresowanie europejskich potęg.

To ma być transferowy rekord Ekstraklasy. Trzech gigantów z Europy bije się o Polaka

Już na początku czerwca Tomasz Włodarczyk przekazywał, że przedstawiciele Chelsea spotkali się z władzami klubu z Lublina przy okazji finału Ligi Konferencji Europy. Ten odbył się 28 maja we Wrocławiu. Ponoć londyński klub jak najszybciej chciał sfinalizować transfer Brighta Ede, proponując około 11 milionów euro. Co więcej, "The Blues" mieli już konkretny plan na rozwój 18-latka.

Teraz najnowsze wieści ws. transakcji przekazał portal "TVP Sport". Okazuje się, że do gry oprócz Chelsea dołączył jeszcze jeden klub z Premier League oraz któryś z lizbońskich gigantów - Sporting lub Benfica. Łącznie trzy ekipy pragną podpisać kontrakt z polskim defensorem.

Co na to jego obecny pracodawca? "Motor oczekuje za swojego zawodnika ponad 10 milionów euro. Zdecyduje się na transfer jedynie w przypadku pobicia rekordu PKO BP Ekstraklasy" - czytamy. Ponoć klub z Lublina spodziewa się, że przyszłość Ede wyjaśni się w tym tygodniu. Negocjacje trwają długo, jednak zeszłoroczny beniaminek chce, aby piłkarz trafił do zespołu, w którym będzie miał największe szanse na regularne występy. Wtedy Motor mógłby zaakceptować nieco niższą ofertę.

"TVP Sport" podaje także, że scenariusz, w którym Bright Ede odchodzi i natychmiastowo zostaje wypożyczony do drużyny z Lublina, nie wchodzi w grę. Od kwietnia rynkowa wartość 18-latka wzrosła z 100 tys. do dwóch milionów euro. Wiele wskazuje na to, że za moment możemy być świadkami historycznego transferu w Ekstraklasie. Obecnie najdroższymi transakcjami są: odejście Ante Crnaca z Rakowa do Norwich oraz transfery Jakuba Modera i Kacpra Kozłowskiego do Brighton. Każdy z nich wyniósł 11 milionów euro.

