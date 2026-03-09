To on miał uderzyć Feio. Teraz przemówił. Skończyło się w szpitalu. Sprawa trafi do sądu

Portugalczyka zabrakło na ławce. To efekt kary nałożonej przez Komisję Ligi Ekstraklasy na pięć spotkań. Trener znajdował się na trybunach. Zarówno przed, jak i po ostatnim gwizdku miał narzekać na stan murawy, który rzeczywiście pozostawiał wiele do życzenia.

Radny Radomia przemówił ws. ataku na Feio

Po zakończeniu spotkania Feio dosłownie starł się jednym z działaczy Radomiaka, który miał uderzyć go w twarz po tym, jak trener oskarżał go o niezadbanie odpowiedni plac gry. Był nim radny Radomia Dariusz Wójcik. Portugalski szkoleniowiec natychmiast żądał odejścia z klubu, jego żona zadzwoniła na policję po ataku na męża.

Jak przekazywał Marcin Borzęcki w "Kanale Sportowym", Goncalo Feio od rana przebywał w gabinecie prezesa klubu. W międzyczasie z radnym porozmawiał portal "Weszło", gdzie Wójcik opowiedział, jak cały incydent wyglądał z jego perspektywy.

- Wychodzę z loży i trener do mnie mówi: Jak to boisko przygotowałeś, skur*ysynu? Przepraszam, że bluźnię, ale tak było. W nerwach się schowałem, byłem zszokowany. Wróciłem do loży. Później jak czekałem na swoje dziecko na korytarzu, myślałem, że trener jest u siebie w pokoju i że już nie będę miał okazji go spotkać. A on skądś szedł. Ja do niego krzyknąłem, że nie życzę sobie, żeby mnie nazywał skur*ysynem, bo moja mama nie była taką panią. I on zaczął się zbliżać, coś mi tłumaczyć. Zbliżył się tak blisko, że myślałem, że chce mnie uderzyć głową. Odruchowo zasłoniłem się ręką, ale niestety byliśmy bardzo blisko siebie i lekko musnąłem trenera Feio w policzek - tłumaczył, zaznaczając, że to nie on jest odpowiedzialny za przygotowanie boiska.

Dariusz Wójcik wyjaśniał, że jego zdaniem nie było to uderzenie w twarz. Jak zareagował Feio? - Krzyczał do mnie, żebym wszedł do niego do gabinetu, że to dokończymy - relacjonuje radny Radomia. Okazuje się, że po starciu działacz wylądował w szpitalu.

- Poczułem się bardzo źle i pojechałem do szpitala, dostałem zastrzyk, bo ciśnienie mi bardzo podskoczyło - powiedział. - Byłem wczoraj na policji, składałem zeznania. Zostałem przebadany alkomatem, bo zarzucano mi, że coś piłem, a wynik wyszedł 0,0 - mówi, dodając że przeprosił już Portugalczyka, który ponoć skończył z siniakiem.

- Trener składa sprawę do sądu, ja też to zrobię - deklaruje Wójcik, który twierdzi również, że "praca z nim (Ferio - red.) może być traumatycznym przeżyciem", a "obelgi są na porządku dziennym".

- W niedzielę około godziny 17:00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie dotyczące naruszenia nietykalności przy ulicy Struga. Na miejscu interweniowali policjanci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między dwoma mężczyznami doszło do wymiany zdań. Potem 57-latek miał uderzyć w twarz 36-latka - to już relacja Piotra Pokorskiego z zespołu prasowego komendy wojewódzkiej w Radomiu dla "TVP Sport".

Goncalo Feio

Goncalo Feio

