To nie żart. Gwiazda Ekstraklasy zatrzymana w Afryce. Oto powód

Zakończyły się baraże mistrzostw świata 2026. Baraże, w których reprezentacja Polski poległa 2:3 ze Szwecją. W zupełnie innych nastrojach są piłkarze Demokratycznej Republiki Konga. 31 marca pokonali Jamajkę 1:0 w finale play-offów. Jedynego gola w dogrywce strzelił Axel Tuanzebe.

Całe spotkanie na ławce rezerwowych przesiedział natomiast Steve Kapuadi. 27-latek to prawdziwa gwiazda Ekstraklasy. Zimą zamienił Legię Warszawa na Widzewa. Łódzki klub zapłacił za niego aż dwa miliony euro.

"Wydarzenia": Piłkarze nie pojawili się na murawie, bo nie wpuszczono kibiców na mecz. Strajk Wisły Kraków Polsat News Polsat News

Gwiazda Ekstraklasy zatrzymana w ojczyźnie. Afera na cały świat, w tle polityka

Pierwszy awans DR Konga od 1974 roku na upragniony mundial w całym kraju wywołał wielką euforię. Do tego stopnia, że zarządzono spotkanie zawodników z prezydentem Felixem Tshisekedim zaplanowane na... poniedziałek 6 kwietnia, czyli prawie tydzień po zakończeniu barażowego spotkania.

Tym sposobem Kapuadi nie mógł wrócić do Polski, aby w sobotę wystąpić w wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa w 27. kolejce Ekstraklasy. Defensor Widzewa nadal przebywa w Afryce, czekając na spotkanie z głową państwa.

DR Konga złamała przepisy FIFA, zgodnie z którymi reprezentacje narodowe muszą zwolnić swoich zawodników nie później niż 48 godzin po zakończeniu ostatniego spotkania w trakcie pauzy na mecze międzypaństwowe.

Zobacz również: Michał Chmielewski

Problem nie dotyczy tylko zawodnika przedstawiciela Ekstraklasy. W ojczyźnie "uwięzieni" zostali również m.in. Chancel Mbemba z francuskiego Lille, Yoane Wissa z Newcastle United czy Cedric Bakambu z Betisu. - Sprawa jest już w rękach komisji dyscyplinarnej FIFA, ponieważ stanowi to bardzo niebezpieczny precedens dla wszystkich klubów, które płacą swoim zawodnikom - grzmiał prezes pierwszego z wymienionych klubów.

Steve Kapuadi nie jest jedynym afrykańskim zawodnikiem, z którym Widzew ma pozasportowe problemy. Ostatnie dni w Nigerii spędził Osman Bukari. Najdrożej sprowadzony piłkarz w historii Ekstraklasy załatwia... pozwolenie na pracę w polskim konsulacie. - Jest to zawodnik, który w tej chwili nie jest dla mnie tematem, bo od dwóch tygodni jest poza treningiem z drużyną. Jak wróci, to zobaczymy jak będzie zmieniała się jego sytuacja w kontekście gry. Ale najpierw musi wrócić - mówił ostatnio Aleksandar Vuković.

Steve Kapuadi Marcin Golba AFP

Steve Kapuadi po meczu GKS Katowice - Widzew Łódź w 1/4 finału Pucharu Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Osman Bukari wyjechał do Niegerii Grzegorz Wajda East News

Życzenia wielkanocne od Adrianny Sułek-Schubert Polsat Sport