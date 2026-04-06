To nie żart. Gwiazda Ekstraklasy zatrzymana w Afryce. Oto powód

Michał Chmielewski

W ostatni dzień marca Demokratyczna Republika Konga pokonała Jamajkę i wywalczyła historyczny awans na mistrzostwa świata 2026. Powołanie do pierwszej z wymienionych kadr otrzymał Steve Kapuadi. W teorii zawodnik Widzewa Łódź powinien wrócić już do Polski, aby wystąpić w sobotnim meczu z Rakowem. Tymczasem nie wrócił do Łodzi na czas. Wszystko przez... spotkanie z prezydentem.

Steve Kapuadi (z prawej) oraz dwaj piłkarze Widzewa Łódź w bordowo-białych koszulkach podczas celebracji po golu
Steve Kapuadi (z prawej)Grzegorz WajdaEast News

Zakończyły się baraże mistrzostw świata 2026. Baraże, w których reprezentacja Polski poległa 2:3 ze Szwecją. W zupełnie innych nastrojach są piłkarze Demokratycznej Republiki Konga. 31 marca pokonali Jamajkę 1:0 w finale play-offów. Jedynego gola w dogrywce strzelił Axel Tuanzebe.

Całe spotkanie na ławce rezerwowych przesiedział natomiast Steve Kapuadi. 27-latek to prawdziwa gwiazda Ekstraklasy. Zimą zamienił Legię Warszawa na Widzewa. Łódzki klub zapłacił za niego aż dwa miliony euro.

Pierwszy awans DR Konga od 1974 roku na upragniony mundial w całym kraju wywołał wielką euforię. Do tego stopnia, że zarządzono spotkanie zawodników z prezydentem Felixem Tshisekedim zaplanowane na... poniedziałek 6 kwietnia, czyli prawie tydzień po zakończeniu barażowego spotkania.

Tym sposobem Kapuadi nie mógł wrócić do Polski, aby w sobotę wystąpić w wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa w 27. kolejce Ekstraklasy. Defensor Widzewa nadal przebywa w Afryce, czekając na spotkanie z głową państwa.

DR Konga złamała przepisy FIFA, zgodnie z którymi reprezentacje narodowe muszą zwolnić swoich zawodników nie później niż 48 godzin po zakończeniu ostatniego spotkania w trakcie pauzy na mecze międzypaństwowe.

Problem nie dotyczy tylko zawodnika przedstawiciela Ekstraklasy. W ojczyźnie "uwięzieni" zostali również m.in. Chancel Mbemba z francuskiego Lille, Yoane Wissa z Newcastle United czy Cedric Bakambu z Betisu. - Sprawa jest już w rękach komisji dyscyplinarnej FIFA, ponieważ stanowi to bardzo niebezpieczny precedens dla wszystkich klubów, które płacą swoim zawodnikom - grzmiał prezes pierwszego z wymienionych klubów.

Steve Kapuadi nie jest jedynym afrykańskim zawodnikiem, z którym Widzew ma pozasportowe problemy. Ostatnie dni w Nigerii spędził Osman Bukari. Najdrożej sprowadzony piłkarz w historii Ekstraklasy załatwia... pozwolenie na pracę w polskim konsulacie. - Jest to zawodnik, który w tej chwili nie jest dla mnie tematem, bo od dwóch tygodni jest poza treningiem z drużyną. Jak wróci, to zobaczymy jak będzie zmieniała się jego sytuacja w kontekście gry. Ale najpierw musi wrócić - mówił ostatnio Aleksandar Vuković.

Steve KapuadiMarcin GolbaAFP
Steve Kapuadi po meczu GKS Katowice - Widzew Łódź w 1/4 finału Pucharu Polski
Steve Kapuadi po meczu GKS Katowice - Widzew Łódź w 1/4 finału Pucharu PolskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
trzech piłkarzy w czerwonych strojach drużyny Widzew Łódź stoi na murawie podczas meczu, na twarzach widać skupienie i napięcie, w tle rozmazane sylwetki kibiców na trybunach
Osman Bukari wyjechał do NiegeriiGrzegorz WajdaEast News
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja