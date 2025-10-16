To nie żart. Alex Ferguson spotkał się z trenerem klubu Ekstraklasy. Oto powód

W latach 1986 - 2013 Alex Ferguson był trenerem Manchesteru United. Pod jego wodzą "Czerwone Diabły" rozegrały dokładnie 1499 spotkań. Efekt? 13 mistrzostw Anglii, dwa puchary Ligi Mistrzów oraz mnóstwo innych tytułów. Szkot zyskał status legendy, do tej pory fani Manchesteru z ogromnym sentymentem wspominają jego owocną kadencję.

W połowie lat 80. Ferguson przez niecały rok pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Szkocji, która ze swoim rodakiem na ławce wychodziła na murawę dziesięć razy. Ostatnio 83-latek zawitał na słynnym stadionie Hampden Park, gdzie pojawił się również John Carver.

Trener klubu Ekstraklasy spotkał się z legendą. Wiemy, dlaczego

60-latek od końcówki listopada zeszłego roku prowadzi Lechię Gdańsk. W poprzednim sezonie - jako beniaminek - ekipa z Trójmiasta zdołała wywalczyć utrzymanie. Obecnie po 11. kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z zaledwie siedmioma punktami na koncie. To efekt m.in. pięciu odjętych oczek za zaległości finansowe i nieprawidłowości formalne.

W rozmowie z portalem trojmiasto.pl trener polskiego klubu wyjaśnił, że został zaproszony do Szkocji, aby pożegnać się z tamtejszą reprezentacją, w której pracował pięć lat. Anglik pełnił rolę asystenta pierwszego selekcjonera - Steve'a Clarke'a. - Po tym jak zakończyłem pracę z kadrą Szkocji w czerwcu, nie mieliśmy szansy się pożegnać i podziękować sobie nawzajem, dopiero teraz nadarzyła się ku temu okazja. Zostałem zaproszony na czwartkowy mecz z Grecją w eliminacjach mistrzostw świata i było bardzo miło - zdradził.

Następnie Carver opowiedział, z kim spotkał się na Hampden Park. Okazuje się, że zasłużone postaci szkockiego futbolu doskonale orientują się w tym, jak angielski trener radzi sobie w Polsce. - Pierwszą osobą, którą spotkałem w sektorze VIP był Ian Maxwell, sekretarz generalny szkockiej federacji. Wiedział, którą pozycję zajmuje Lechia Gdańsk w tabeli, wiedział o naszym utrzymaniu w poprzednich rozgrywkach i karze pięciu ujemnych punktów - słyszmy.

Do tego grona należy również wspominany na początku Sir Alex Ferguson. - Przy stole, przy którym siedziałem był również Sir Alex Ferguson, który także był zorientowany w mojej sytuacji zawodowej. To, że Kevin Blackwell (dyrektor techniczny Lechii - red.), Jordan Tait (trener rozwoju indywidualnego Lechii - red.) i ja pracujemy w Polsce przebiło się do świadomości brytyjskich mediów i kibiców - podkreślił 60-latek.

Lechia Gdańsk Przemek Swiderski/REPORTER East News

