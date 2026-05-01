To najgorsza Legia w XXI wieku. Tak źle jeszcze nie było. Na horyzoncie widmo spadku
Nie tak Legia Warszawa wyobrażała sobie ten sezon. Obecnie drużyna prowadzona przez Marka Papszuna walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Do końca sezonu pozostały cztery ligowe mecze. Na ten moment "Wojskowi" po 30. kolejkach zajmują dopiero 15. miejsce. Tak źle w XXI wieku jeszcze nie było.
Trwający sezon Ekstraklasy Legia rozpoczynała z Edwardem Iordanescu na ławce. Wraz z kolejnymi tygodniami Rumun coraz bardziej męczył się na stanowisku trenera warszawskiego klubu. W końcu musiało dojść do pożegnania, które nastąpiło w ostatni dzień października.
Tymczasowo - a w rzeczywistości na aż dziesięć spotkań - zespół przejął Inaki Astiz. Hiszpan zawiódł na całej linii. Pod jego wodzą stołeczny klub... wygrał zaledwie jeden mecz i zanotował średnią punków na spotkanie na poziomie 0,60.
Co z tą Legią? Wyniki tego sezonu mówią same za siebie
W Legii wytworzył się olbrzymi kryzys sportowy, jeden z największych - o ile nie największy - od dziesiątek lat. Nieco w desperacji, w środku kampanii, sięgnięto po Marka Papszuna, którego głośne rozstanie z Rakowem Częstochowa odbiło się szerokim echem.
51-latek wszedł od warszawskiej drużyny jako zbawca. Szybko poukładał ją po swojemu. Mimo to zespół zimę spędził w strefie spadkowej i nawet po pierwszych spotkaniach z nowym szkoleniowcem długo nie potrafił jej opuścić. Po przyjściu Papszuna w drużynie faktycznie nastały większa regularność i spokój, jednak z pewnością niektórzy kibice liczyli na nieco lepsze wyniki.
W dwunastu spotkaniach "Wojskowi" zanotowali cztery wygrane, sześć remisów i dwie porażki. Tę ostatnią, niezwykle bolesną, ponieśli w Poznaniu. To sprawiło, że na ten moment, po 30. kolejkach tego sezonu Ekstraklasy Legia ma na koncie 37 punków i zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli. Od strefy spadkowej dzieli ją tylko jedno oczko.
Tak odległej pozycji od czołówki po trzydziestu seriach gier stołeczny klub nie zajmował w całym XXI wieku. Nawet w kampanii 2021/22, kiedy kryzys był naprawdę duży, po 30. kolejkach Warszawianie plasowali się na 10. lokacie (na której dokończyli całe rozgrywki). Ale co ciekawe - wówczas zebrali o jeden punkt mniej - 36. Teraz 37 oczek daje im dopiero 15. pozycję, co wiele mówi o wyrównaniu tegorocznej rywalizacji i spłaszczeniu całej tabeli.
Oto miejsca Legii po 30. kolejkach we wszystkich sezonach w XXI w.
- 2000/013. miejsce.Liga liczyła 30 kolejek (3. miejsce na koniec).
- 2001/021.Faza finałowa po 14 kol. (Mistrzostwo).
- 2002/034.Liga liczyła 30 kolejek.
- 2003/042.Liga liczyła tylko 26 kolejek (2. miejsce na koniec).
- 2004/053.Liga liczyła tylko 26 kolejek (3. miejsce na koniec).
- 2005/061.Liga liczyła 30 kolejek (Mistrzostwo).
- 2006/073.Liga liczyła 30 kolejek.
- 2007/082.Liga liczyła 30 kolejek.
- 2008/092.Liga liczyła 30 kolejek.
- 2009/104.Liga liczyła 30 kolejek.
- 2010/113.Liga liczyła 30 kolejek.
- 2011/123.Liga liczyła 30 kolejek.
- 2012/131.Liga liczyła 30 kolejek (Mistrzostwo).
- 2013/141.Po rundzie zasadniczej (Mistrzostwo).
- 2014/151.Po rundzie zasadniczej (2. miejsce na koniec).
- 2015/161.Po rundzie zasadniczej (Mistrzostwo).
- 2016/172.Po rundzie zasadniczej (Mistrzostwo).
- 2017/183.Po rundzie zasadniczej (Mistrzostwo).
- 2018/192.Po rundzie zasadniczej (2. miejsce na koniec).
- 2019/201.Po rundzie zasadniczej (Mistrzostwo).
- 2020/211.Liga liczyła 30 kolejek (Mistrzostwo).
- 2021/2210. Kryzys(w grudniu 17. miejsce).
- 2022/23 2.Liga liczyła 34 kolejki.
- 2023/245.Liga liczyła 34 kolejki.
- 2024/25 5.Liga liczyła 34 kolejki.
- 2025/26 15. miejsce i walka o utrzymanie!
Ekipie Marka Papszuna pozostały cztery mecze. Cztery finały, w których rozstrzygną się losy Legii. Scenariuszy jest mnóstwo. Od tego, gdzie warszawski klub kończy rozgrywki w pierwszej dziesiątce, aż po ten najczarniejszy, czyli sensacyjny spadek do I ligi, którego absolutnie nie można wykluczać.
Na ten moment fakty są takie, że "Wojskowych" od 16. Widzewa dzieli jeden, a od 17. Arki trzy punkty. I właśnie z łódzkim klubem Legia zmierzy się na własnym stadionie w piątek, 1 maja. Potem pozostaną jej starcia kolejno z Termaliką Nieciecza i Lechią Gdańsk na wyjeździe oraz ostatnie spotkanie w sezonie - z Motorem Lublin przy ul. Łazienkowskiej.