To najgorsza Legia w XXI wieku. Tak źle jeszcze nie było. Na horyzoncie widmo spadku

Trwający sezon Ekstraklasy Legia rozpoczynała z Edwardem Iordanescu na ławce. Wraz z kolejnymi tygodniami Rumun coraz bardziej męczył się na stanowisku trenera warszawskiego klubu. W końcu musiało dojść do pożegnania, które nastąpiło w ostatni dzień października.

Tymczasowo - a w rzeczywistości na aż dziesięć spotkań - zespół przejął Inaki Astiz. Hiszpan zawiódł na całej linii. Pod jego wodzą stołeczny klub... wygrał zaledwie jeden mecz i zanotował średnią punków na spotkanie na poziomie 0,60.

Co z tą Legią? Wyniki tego sezonu mówią same za siebie

W Legii wytworzył się olbrzymi kryzys sportowy, jeden z największych - o ile nie największy - od dziesiątek lat. Nieco w desperacji, w środku kampanii, sięgnięto po Marka Papszuna, którego głośne rozstanie z Rakowem Częstochowa odbiło się szerokim echem.

51-latek wszedł od warszawskiej drużyny jako zbawca. Szybko poukładał ją po swojemu. Mimo to zespół zimę spędził w strefie spadkowej i nawet po pierwszych spotkaniach z nowym szkoleniowcem długo nie potrafił jej opuścić. Po przyjściu Papszuna w drużynie faktycznie nastały większa regularność i spokój, jednak z pewnością niektórzy kibice liczyli na nieco lepsze wyniki.

W dwunastu spotkaniach "Wojskowi" zanotowali cztery wygrane, sześć remisów i dwie porażki. Tę ostatnią, niezwykle bolesną, ponieśli w Poznaniu. To sprawiło, że na ten moment, po 30. kolejkach tego sezonu Ekstraklasy Legia ma na koncie 37 punków i zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli. Od strefy spadkowej dzieli ją tylko jedno oczko.

Tak odległej pozycji od czołówki po trzydziestu seriach gier stołeczny klub nie zajmował w całym XXI wieku. Nawet w kampanii 2021/22, kiedy kryzys był naprawdę duży, po 30. kolejkach Warszawianie plasowali się na 10. lokacie (na której dokończyli całe rozgrywki). Ale co ciekawe - wówczas zebrali o jeden punkt mniej - 36. Teraz 37 oczek daje im dopiero 15. pozycję, co wiele mówi o wyrównaniu tegorocznej rywalizacji i spłaszczeniu całej tabeli.

Oto miejsca Legii po 30. kolejkach we wszystkich sezonach w XXI w.

2000/01 3. miejsce. Liga liczyła 30 kolejek (3. miejsce na koniec).

2001/02 1. Faza finałowa po 14 kol. (Mistrzostwo).

2002/03 4. Liga liczyła 30 kolejek.

2003/04 2. Liga liczyła tylko 26 kolejek (2. miejsce na koniec).

2004/05 3. Liga liczyła tylko 26 kolejek (3. miejsce na koniec).

2005/06 1. Liga liczyła 30 kolejek (Mistrzostwo).

2006/07 3. Liga liczyła 30 kolejek.

2007/08 2. Liga liczyła 30 kolejek.

2008/09 2. Liga liczyła 30 kolejek.

2009/10 4. Liga liczyła 30 kolejek.

2010/11 3. Liga liczyła 30 kolejek.

2011/12 3. Liga liczyła 30 kolejek.

2012/13 1. Liga liczyła 30 kolejek (Mistrzostwo).

2013/14 1. Po rundzie zasadniczej (Mistrzostwo).

2014/15 1. Po rundzie zasadniczej (2. miejsce na koniec).

2015/16 1. Po rundzie zasadniczej (Mistrzostwo).

2016/17 2. Po rundzie zasadniczej (Mistrzostwo).

2017/18 3. Po rundzie zasadniczej (Mistrzostwo).

2018/19 2. Po rundzie zasadniczej (2. miejsce na koniec).

2019/20 1. Po rundzie zasadniczej (Mistrzostwo).

2020/21 1. Liga liczyła 30 kolejek (Mistrzostwo).

2021/22 10. Kryzys (w grudniu 17. miejsce).

2022/23 2. Liga liczyła 34 kolejki.

2023/24 5. Liga liczyła 34 kolejki.

2024/25 5. Liga liczyła 34 kolejki.

2025/26 15. miejsce i walka o utrzymanie!

Ekipie Marka Papszuna pozostały cztery mecze. Cztery finały, w których rozstrzygną się losy Legii. Scenariuszy jest mnóstwo. Od tego, gdzie warszawski klub kończy rozgrywki w pierwszej dziesiątce, aż po ten najczarniejszy, czyli sensacyjny spadek do I ligi, którego absolutnie nie można wykluczać.

Na ten moment fakty są takie, że "Wojskowych" od 16. Widzewa dzieli jeden, a od 17. Arki trzy punkty. I właśnie z łódzkim klubem Legia zmierzy się na własnym stadionie w piątek, 1 maja. Potem pozostaną jej starcia kolejno z Termaliką Nieciecza i Lechią Gdańsk na wyjeździe oraz ostatnie spotkanie w sezonie - z Motorem Lublin przy ul. Łazienkowskiej.

