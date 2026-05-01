To najgorsza Legia w XXI wieku. Tak źle jeszcze nie było. Na horyzoncie widmo spadku

Michał Chmielewski

Nie tak Legia Warszawa wyobrażała sobie ten sezon. Obecnie drużyna prowadzona przez Marka Papszuna walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Do końca sezonu pozostały cztery ligowe mecze. Na ten moment "Wojskowi" po 30. kolejkach zajmują dopiero 15. miejsce. Tak źle w XXI wieku jeszcze nie było.

Trzech piłkarzy Legii Warszawa w białych strojach podczas rozmowy na murawie, w tle trybuna stadionu.
Legia Warszawa - SamsunsporTomasz Jedrzejowski/REPORTEREast News

Trwający sezon Ekstraklasy Legia rozpoczynała z Edwardem Iordanescu na ławce. Wraz z kolejnymi tygodniami Rumun coraz bardziej męczył się na stanowisku trenera warszawskiego klubu. W końcu musiało dojść do pożegnania, które nastąpiło w ostatni dzień października.

Tymczasowo - a w rzeczywistości na aż dziesięć spotkań - zespół przejął Inaki Astiz. Hiszpan zawiódł na całej linii. Pod jego wodzą stołeczny klub... wygrał zaledwie jeden mecz i zanotował średnią punków na spotkanie na poziomie 0,60.

"Legii nie będzie łatwo się wydostać". Hajto szczerze o sytuacji ekipy Papszuna. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Co z tą Legią? Wyniki tego sezonu mówią same za siebie

W Legii wytworzył się olbrzymi kryzys sportowy, jeden z największych - o ile nie największy - od dziesiątek lat. Nieco w desperacji, w środku kampanii, sięgnięto po Marka Papszuna, którego głośne rozstanie z Rakowem Częstochowa odbiło się szerokim echem.

51-latek wszedł od warszawskiej drużyny jako zbawca. Szybko poukładał ją po swojemu. Mimo to zespół zimę spędził w strefie spadkowej i nawet po pierwszych spotkaniach z nowym szkoleniowcem długo nie potrafił jej opuścić. Po przyjściu Papszuna w drużynie faktycznie nastały większa regularność i spokój, jednak z pewnością niektórzy kibice liczyli na nieco lepsze wyniki.

Zobacz również:

Donald Trump i Gianni Infantino
Piłka nożna

Szef FIFA przekazał wieści, Trump od razu zareagował. Koniec nadziei dla Polski

Paweł Nowak
Paweł Nowak

W dwunastu spotkaniach "Wojskowi" zanotowali cztery wygrane, sześć remisów i dwie porażki. Tę ostatnią, niezwykle bolesną, ponieśli w Poznaniu. To sprawiło, że na ten moment, po 30. kolejkach tego sezonu Ekstraklasy Legia ma na koncie 37 punków i zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli. Od strefy spadkowej dzieli ją tylko jedno oczko.

Tak odległej pozycji od czołówki po trzydziestu seriach gier stołeczny klub nie zajmował w całym XXI wieku. Nawet w kampanii 2021/22, kiedy kryzys był naprawdę duży, po 30. kolejkach Warszawianie plasowali się na 10. lokacie (na której dokończyli całe rozgrywki). Ale co ciekawe - wówczas zebrali o jeden punkt mniej - 36. Teraz 37 oczek daje im dopiero 15. pozycję, co wiele mówi o wyrównaniu tegorocznej rywalizacji i spłaszczeniu całej tabeli.

Oto miejsca Legii po 30. kolejkach we wszystkich sezonach w XXI w.

  • 2000/013. miejsce.Liga liczyła 30 kolejek (3. miejsce na koniec).
  • 2001/021.Faza finałowa po 14 kol. (Mistrzostwo).
  • 2002/034.Liga liczyła 30 kolejek.
  • 2003/042.Liga liczyła tylko 26 kolejek (2. miejsce na koniec).
  • 2004/053.Liga liczyła tylko 26 kolejek (3. miejsce na koniec).
  • 2005/061.Liga liczyła 30 kolejek (Mistrzostwo).
  • 2006/073.Liga liczyła 30 kolejek.
  • 2007/082.Liga liczyła 30 kolejek.
  • 2008/092.Liga liczyła 30 kolejek.
  • 2009/104.Liga liczyła 30 kolejek.
  • 2010/113.Liga liczyła 30 kolejek.
  • 2011/123.Liga liczyła 30 kolejek.
  • 2012/131.Liga liczyła 30 kolejek (Mistrzostwo).
  • 2013/141.Po rundzie zasadniczej (Mistrzostwo).
  • 2014/151.Po rundzie zasadniczej (2. miejsce na koniec).
  • 2015/161.Po rundzie zasadniczej (Mistrzostwo).
  • 2016/172.Po rundzie zasadniczej (Mistrzostwo).
  • 2017/183.Po rundzie zasadniczej (Mistrzostwo).
  • 2018/192.Po rundzie zasadniczej (2. miejsce na koniec).
  • 2019/201.Po rundzie zasadniczej (Mistrzostwo).
  • 2020/211.Liga liczyła 30 kolejek (Mistrzostwo).
  • 2021/2210. Kryzys(w grudniu 17. miejsce).
  • 2022/23 2.Liga liczyła 34 kolejki.
  • 2023/245.Liga liczyła 34 kolejki.
  • 2024/25 5.Liga liczyła 34 kolejki.
  • 2025/26 15. miejsce i walka o utrzymanie!

Ekipie Marka Papszuna pozostały cztery mecze. Cztery finały, w których rozstrzygną się losy Legii. Scenariuszy jest mnóstwo. Od tego, gdzie warszawski klub kończy rozgrywki w pierwszej dziesiątce, aż po ten najczarniejszy, czyli sensacyjny spadek do I ligi, którego absolutnie nie można wykluczać.

Na ten moment fakty są takie, że "Wojskowych" od 16. Widzewa dzieli jeden, a od 17. Arki trzy punkty. I właśnie z łódzkim klubem Legia zmierzy się na własnym stadionie w piątek, 1 maja. Potem pozostaną jej starcia kolejno z Termaliką Nieciecza i Lechią Gdańsk na wyjeździe oraz ostatnie spotkanie w sezonie - z Motorem Lublin przy ul. Łazienkowskiej.

Zobacz również:

Karol Nawrocki
Sportowe życie

Karol Nawrocki uderzył w rząd Donalda Tuska. Gwiazdor ma dość. "Słowo przeciw słowu"

Patryk Górski
Patryk Górski
mężczyzna w okularach ubrany w czarną sportową bluzę siedzi przy stole z mikrofonem, w tle rozmyte logo klubu piłkarskiego oraz tablica sponsora
Marek PapszunLeszek SzymańskiPAP
Piłkarz w biało-zielonym stroju całuje herb swojej drużyny na koszulce, wyrażając emocje i przywiązanie do klubu, tło jest rozmyte, stadionowe.
Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Dwóch piłkarzy w białych koszulkach znajduje się na murawie, jeden z nich kuca, drugi odchodzi z widocznym na plecach numerem 91. W tle rozmyte postacie i trybuny stadionu.
Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja