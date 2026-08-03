To może być największy hit lata. Wieczysta ruszyła po gwiazdę. Media: Zaawansowane rozmowy

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Wieczysta Kraków rozpoczęła sezon PKO BP Ekstraklasy od dwóch porażek. Nie jest tajemnicą, że beniaminek ciągle nie ma zamkniętej kadry. Teraz portal "Weszło.com" informuje, że o krok od transferu pod Wawel jest były król strzelców naszej ligi. To byłby absolutny hit transferowy.

Efthymis Koulouris może trafić do Wieczystej Kraków, Przez 2 lata była gwiazdą Pogoni Szczecin
Efthymis Koulouris może trafić do Wieczystej KrakówNorbert BarczykNewspix.pl

Wieczysta Kraków kilka tygodni temu awansowała do PKO BP Ekstraklasy. Pierwsze dwie kolejki to jednak brutalne zderzenie z rzeczywistością. Zespół prowadzony przez Kazimierza Moskala przegrał z Radomiakiem Radom (1:2) i Lechem Poznań (1:2). Tym samym drużyna zamyka ligową tabelę, a ambicje właściciela Ireneusza Kwietnia oraz osób zarządzających klubem są zdecydowanie większe. Tym bardziej, że możliwości finansowe tego klubu pozwalają na naprawdę duże transfery.

Wieczysta Kraków szuka napastnika. Media: Były król strzelców na celowniku

Ważną postacią w klubie jest Sławomir Peszko, który jest wiceprezesem. W niedzielę na antenie Canal+ zdradził, że trwają poszukiwania napastnika i jest w kontakcie z czterema zawodnikami.

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Maciej Brzeziński

- Mam nadzieję, że w najbliższym tygodniu jeden do nas dołączy. Nie jest powiedziane, że nie będzie dwóch transferów, ale to nie jest łatwe, bo piłkarze są bardzo drodzy. Może chwilę poczekamy na tego drugiego piłkarza, a tego pierwszego zamierzam sprowadzić w tym tygodniu. Będzie znany i pamiętany z Ekstraklasy. Nie wiem, czy będzie efekt wow, ale dla nas będzie ważną postacią - powiedział.

Portal "Weszło.com" ustalił, że chodzi o Efthymisa Koulourisa. - "Rozmowy trwają, są zaawansowane. Wieczysta chce jak najszybciej sfinalizować transfer Greka" - czytamy.

Powrót Koulourisa do PKO BP Ekstraklasy byłby z pewnością uznany za jeden z największych hitów transferowych tego lata. W latach 2023 - 2025 występował w Pogoni Szczecin, a w sezonie 2024/25 strzelił 28 goli i został królem strzelców.

Później odszedł za 4 miliony euro do Al-Uli, który występuje na drugim poziomie rozgrywkowym w Arabii Saudyjskiej. Strzelił 23 gole, ale wspólnie z kolegami nie wywalczył awansu do tamtejszej ekstraklasy.

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