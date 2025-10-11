Partner merytoryczny: Eleven Sports

To może być jego koniec w Legii. Specjalny wysłannik w Warszawie. W Rumunii aż huczy

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Co dalej z Edwardem Iordanescu? To pytanie od wielu tygodni zadają sobie kibice Legii Warszawa, ale nie tylko. Rumuński szkoleniowiec jest głównym faworytem do objęcia posady selekcjonera w swoim rodzinnym kraju. Okazuje się, że do Warszawy przylecieć miał przedstawiciel rumuńskiej federacji.

Edward Iordanescu
Edward IordanescuLeszek SzymańskiPAP

Edward Iordanescu miał odmienić grę Legii Warszawa. Doświadczony rumuński szkoleniowiec nie ma ostatnio jednak dobrej passy. Awansował z klubem do fazy ligowej Ligi Konferencji, ale po meczu z Samsunsporem (0:1) spadła na niego potężna fala krytyki. Ostatnio przegrał także ligowe starcie z Górnikiem Zabrze (1:3).

To może być jego koniec w Legii. Specjalny wysłannik miał przylecieć do Warszawy

Jaka przyszłość czeka Iordanescu w Warszawie? To pytanie jest bez odpowiedzi. Władze Legii przyznają, że mają do niego pełne zaufanie. Dużą wiarę w 47-latka mają także przedstawiciele rumuńskiej federacji piłkarskiej. W tamtejszych mediach od dawna jest głośno, że miałby on ponownie przejąć reprezentację narodową. W programie "iAMSport LIVE" ujawniono, że przedstawiciel rumuńskiej federacji, udał się do Warszawy, aby porozmawiać z trenerem i działaczami Legii. Iordanescu ma w kontrakcie klauzulę odejścia w wysokości 300 tys. euro. To znaczy taką kwotę musiałaby wpłacić rumuńska federacja, aby wykupić go z Legii.

Dlaczego Iordanescu miałby objąć reprezentację? Obecny selekcjoner Mircea Lucescu nie ma wysokich notowań. Tamtejsza kadra ma swoje problemy, w tym roku zanotowała bilans 3-1-3. Wygrała tylko z San Marino, Cyprem i w czwartek w towarzyskim starciu z Mołdawią (2:1). Przegrała z Austrią (1:2), Bośnią i Hercegowiną (0:3), odbiła się od Kanady (0:3). Na trzy kolejki przed końcem eliminacji mistrzostw świata jest trzecia, do miejsca barażowego traci 5 punktów. Do zdobycia zostało 9 oczek, co niemal skazuje Rumunów na niepowodzenie, tym bardziej że mają jeszcze po meczu z dwiema najsilniejszymi ekipami w tej grupie. Zdaniem dziennikarzy rezygnacja Lucescu jest bardzo możliwa.

Warto podkreślić, że Iordanescu był już selekcjonerem reprezentacji Rumunii. Prowadził ją w latach 2022 - 2024. Z funkcji zrezygnował po turnieju Euro 2024, w którym Rumuni wyszli z grupy, ale w 1/8 finału ulegli Holendrom.

Zobacz również:

Gino Lettieri zadebiutował na ławce Wieczystej Kraków
I Liga

W piątek ogłoszenie, w sobotę debiut. 3:0 i klub z ekstraklasy klub na łopatkach

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Polsat SportPolsat Sport
Mężczyzna w czarnym ubraniu stoi na tle stadionu sportowego, wśród rozmytego tłumu widzów.
Edward IordanescuGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w średnim wieku z krótko ostrzyżonymi, siwymi włosami siedzi przy stole konferencyjnym, ubrany w sportową bluzę z logiem klubu Legia Warszawa, z mikrofonem i słuchawką w uchu, zaciska dłoń w geście podkreślenia wypowiedzi.
Edward Iordanescu - trener Legii WarszawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Mężczyzna w czarnej bluzie sportowej z logo klubu Legia Warszawa, siedzi na tle ściany z logotypami sponsorów podczas konferencji prasowej. Na jego uchu widoczna jest słuchawka.
Edward IordanescuFoto OlimpikAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja