Łódzki klub jest w trakcie rewolucji kadrowej. Do tej pory pozostał dziewięciu zawodników, a w planach są jeszcze trzy transfery. Więcej w polskiej lidze na transfery wydały tylko Raków Częstochowa i Lech Poznań. Liczbowo to jednak łodzianie są na szczycie, bo jeśli zrealizują cały plan, to dołączy 12 zawodników, czyli mógłby z nowych zawodników wystawić cały skład i jeszcze miałby rezerwowego.

Teklić w Hajduku miał problemy z wywalczeniem miejsca w kadrze i był kilka razy wypożyczany - do NK Varażdin i Hrvatskiego Dragovoljaca. W końcu na stałe przeszedł na stałe do tego pierwszego zespołu. W 2023 roku został sprzedany do Trabzonsporu. Tam też nie zagrzał miejsca. Po jednej rundzie trafił do Karagumruka. Ostatni sezon spędził na kolejnym wypożyczeniu - do Erzurumsporu. - To top piłkarz. Tylko kwestia tego, czy odnajdzie się w polskiej piłce - mówi nam menedżer z chorwackiej agencji.