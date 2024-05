- Witajcie przyjaciele legioniści. Jak wiecie, nie podpiszę nowego kontraktu z Legią. Nagrywam to wideo, żeby powiedzieć "dziękuję" wszystkim kibicom, którzy wspierali mnie przez te trzy sezony w momentach, kiedy byliśmy najlepsi, ale też niezbyt dobrych. Zawsze mnie wspieraliście. To było niesamowite i to był zaszczyt grać w tym klubie, na tym stadionie, przed wami, być kapitanem tego wielkiego klubu. To naprawdę wielki zaszczyt. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, że byłem, i nadal jestem do końca tego sezonu, częścią tej drużyny i klubu. Chciałbym powiedzieć dziękuję wam wszystkim, naprawdę to doceniam - powiedział (cyt. za legioniści.com).