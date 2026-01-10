Partner merytoryczny: Eleven Sports

To już raczej koniec piłkarza w Lechu Poznań. Zaskakująca decyzja Frederiksena

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Kluczowym fragmentem przygotowań dla piłkarzy "Kolejorza" jest zgrupowanie w Abu Zabi - to tam, w cieple, mistrzowie Polski mają szlifować formę na pierwszych sześć tygodni rundy, gdy czeka ich niemal wyłącznie gra co trzy/cztery dni. W klubie do ostatniej chwili czekano z ogłoszeniem kadry na zgrupowanie. I ostatecznie zabrakło w niej jednego piłkarza, który miał początkowo potencjał na gwiazdę. I nie chodzi o Taofeeka Ismaheele, który w ostatniej chwili otrzymał wizę.

Grupa piłkarzy w niebieskich strojach świętuje wspólnie zdobycie gola na murawie stadionu, obejmując się i podnosząc ręce w geście radości.
Lech Poznań nie wierzy już w jednego swojego gracza. Chodzi o Timothy'ego Oumę (drugi z prawej, przodem)Grzegorz WajdaReporter

Obrona mistrzostwa Polski, zdobycie po 17 latach przerwy Pucharu Polski, awans przynajmniej do 1/8 finału Ligi Konferencji - to trzy zadania "Kolejorza" na wiosenną część sezonu. A ta zacznie się już na sam koniec stycznia, od domowego meczu z Lechią Gdańsk. Później drużynę trenera Nielsa Frederiksena czekają niemal wyłącznie spotkania co trzy albo cztery dni, aż do przerwy reprezentacyjnej w marcu. Do planowych meczów w Ekstraklasie dojdzie bowiem jeszcze zaległe ligowe spotkanie z Piastem Gliwice, mecz w Pucharze Polski z Górnikiem Zabrze, wreszcie dwumecz w Lidze Konferencji, tu rywal znany będzie 16 stycznia.

A później ewentualnie też kolejny pucharowy dwumecz, w razie pokonania drużyny z Finlandii czy Macedonii Północnej.

    Lech zaczął przygotowania do tego intensywnego okresu już na początku tego tygodnia. A w niedzielę poleci do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na ważne w całym procesie treningowym zgrupowanie. Dziś rano klub ogłosił kadrę. I brakuje tam ważnego nazwiska.

    Lech skreśla Timothy'ego Oumę. Zesłanie do rezerw to pierwszy krok do odejścia

    W Lechu postanowili, że na Bliski Wschód poleci 31 zawodników, z kadry wy łączono już wcześniej skrzydłowego Kornela Lismana, który ma problemy ze stawem kolanowym. Tyle że chyba nikt nie spodziewał się, że w tym gronie nie będzie także Timoty'ego Oumy.

    Lech wypożyczył przed tym sezonem 21-letniego Kenijczyka ze Slavii Praga, ale w umowie nie została wpisana kwota odstępnego. Ouma nie błyszczał w rundzie wiosennej w Czechach, a Slavia zainwestowała w niego spore środki. W Polsce świetnie zadebiutował, a później popełniał kuriozalne błędy. Czasami Niels Frederiksen dawał mu szybką "wędkę" - i ściągał z boiska. A w meczu w Gdyni z Arką nie zdążył - i na początku drugiej połowy 12-krotny reprezentant Kenii wyleciał z boiska po dwóch żółtych kartkach otrzymanych w ciągu kilku minut.

    Piłkarz w niebieskiej koszulce drużyny Lech Poznań stoi na boisku z rękami złożonymi w geście podziękowania, w tle rozmazana publiczność na trybunach i inni zawodnicy.
    Timothy OumaMonika WantołaINTERIA.PL

    Mało tego, później podpadł jeszcze bardziej - nie wrócił na czas z Afryki, po zgrupowaniu swojej kadry. W końcówce rundy musiał grać, bo kontuzjowany był już nie tylko Radosław Murawski, ale też: Gisli Thordarson i Filip Jagiełło.

    Niemniej teraz zapadł wyrok - Ouma do Abu Zabi nie poleci. - Timothy zachował się niezgodnie z zasadami panującymi w drużynie, dlatego postanowiliśmy nie włączać go do kadry na obóz w Abu Zabi. Zostanie w kraju i będzie przygotowywał się do rundy wiosennej z rezerwami i tylko od jego postawy zależy, jaka przyszłość czeka go w naszym pierwszym zespole - wyjaśnia trener Frederiksen na klubowej stronie.

    Tyle że w klubie słyszymy, że wyrok już praktycznie zapadł: Lech szuka innego środkowego pomocnika, i to w pierwszej kolejności. W Abu Zabi zdrowy będzie już Jagiełło, do pełnego treningu w poniedziałek wróci też Thordarson. Co jednak istotne: Slavia miała życzyć sobie za transfer Kenijczyka kwoty przekraczającej pięć milionów euro, co oznacza, że Lech i tak latem by go nie wykupił.

    Mężczyzna w średnim wieku w eleganckim płaszczu, o surowym wyrazie twarzy, stoi na tle stadionu, z zasłoniętym fragmentem trybun i obecnością innych osób oraz sprzętu sportowego w tle.
    Niels Frederiksen, trener Lecha PoznańMonika WantołaINTERIA.PL

    Do ZEA nie poleciał też Bryan Fiabema, są w kadrze zaś: Radosław Murawski (trenuje indywidualnie jeszcze przez kilka tygodni), Daniel Hakans (wznowi treningi w poniedziałek), Antonio Milić i Patrik Walemark (obaj już są w treningu z zespołem).

    Ponadto Frederiksen wziął do kadry czterech graczy z Akademii Lecha (Wiktora Obremskiego, Karola Delikata, Patryka Prajsnara i Wojciecha Szymczaka), ale i nowego bramkarza: Płamena Andreewa.

    Piłkarze dwóch drużyn podczas dynamicznej akcji na boisku, zawodnik w niebieskim stroju prowadzi piłkę, a pozostali gracze walczą o odbiór, w tle trybuny wypełnione kibicami.
    Timothy OumaTomasz Jędrzejowski/REPORTEREast News
    Bryan Fiabema
    Bryan FiabemaMonika WantołaINTERIA.PL
    Sigma Ołomuniec - Lech Poznań. Skrót meczu [WIDEO]Polsat Sport

