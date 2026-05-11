"To już pewne". Media: Zapadła decyzja ws. przyszłości legendy Rakowa

Raków Częstochowa w tym sezonie nie może pochwalić się taką stabilnością, do jakiej przez ostatnie lata nas przyzwyczaił. Wystarczy napisać, że ekipę "Medalików" kilka dni temu przejął trzeci już trener w tym roku rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie. Sezon zaczynał Marek Papszun.

Ten odszedł jednak po rundzie jesiennej do Legii Warszawa. Jego miejsce w drużynie zajął Łukasz Tomczyk, który nie przetrwał do końca maja, został zwolniony po porażce w finale Pucharu Polski. Tomczyka w roli szkoleniowca ekipy z Częstochowy zastąpił Dawid Kroczek, który ma przed sobą wielką szansę.

Ostatnie mecze Iviego Lopeza. Hiszpan odejdzie z Rakowa

Do końca sezonu Rakowowi pozostały trzy mecze. Wygranie kompletu spotkań pozwoli marzyć o zdobyciu mistrzostwa Polski, choć potrzebne będą wpadki rywali. Wiemy już, że te najbliższe tygodnie będą dla kibiców Rakowa wyjątkowe. Jak się bowiem okazuje z klubem pożegna się legenda - Ivi Lopez.

Informacje o odejściu Hiszpana przekazał Kamil Głębocki. "To już pewne. Ivi Lopez odchodzi z Rakowa. Zostały ostatnie trzy mecze, w których jedna z legend Rakowa może zagrać. Klub nie przedłuży z nim kontraktu" - czytamy na Twitterze dziennikarza współpracującego z "nawylottv".

W tym momencie legendarny Hiszpan ma na swoim koncie 169 spotkań w barwach Rakowa. Strzelił w nich 62 gole i 39 razy asystował. W gablocie posiada medale za: wygranie mistrzostwa Polski, pucharu Polski dwa razy i dwukrotny triumf w rozgrywkach superpucharu Polski.

