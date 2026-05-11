"To już pewne". Media: Zapadła decyzja ws. przyszłości legendy Rakowa

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Raków Częstochowa matematycznie wciąż liczy się w grze o mistrzostwo Polski. Taki tytuł w swojej kolekcji ma Ivi Lopez. Hiszpan bez wątpienia zapisał się złotymi zgłoskami na kartach historii "Medalików". Według informacji Kamila Głębockiego ta dobiegnie końca wraz z ostatnim meczem sezonu. Dziennikarz "nawylottv" przekazał, że Lopez odejdzie z klubu.

Ivi Lopez
Ivi LopezEmilia KrawczykEast News

Raków Częstochowa w tym sezonie nie może pochwalić się taką stabilnością, do jakiej przez ostatnie lata nas przyzwyczaił. Wystarczy napisać, że ekipę "Medalików" kilka dni temu przejął trzeci już trener w tym roku rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie. Sezon zaczynał Marek Papszun.

Robi się gorąco. "Spotkanie na szczycie". Oto gdzie przyłapali agenta Lewandowskiego

Ten odszedł jednak po rundzie jesiennej do Legii Warszawa. Jego miejsce w drużynie zajął Łukasz Tomczyk, który nie przetrwał do końca maja, został zwolniony po porażce w finale Pucharu Polski. Tomczyka w roli szkoleniowca ekipy z Częstochowy zastąpił Dawid Kroczek, który ma przed sobą wielką szansę.

Ostatnie mecze Iviego Lopeza. Hiszpan odejdzie z Rakowa

Do końca sezonu Rakowowi pozostały trzy mecze. Wygranie kompletu spotkań pozwoli marzyć o zdobyciu mistrzostwa Polski, choć potrzebne będą wpadki rywali. Wiemy już, że te najbliższe tygodnie będą dla kibiców Rakowa wyjątkowe. Jak się bowiem okazuje z klubem pożegna się legenda - Ivi Lopez.

Barcelona świętuje, a tu taka decyzja Flicka. Nie ma już odwrotu. Ostateczny wybór Niemca

Informacje o odejściu Hiszpana przekazał Kamil Głębocki. "To już pewne. Ivi Lopez odchodzi z Rakowa. Zostały ostatnie trzy mecze, w których jedna z legend Rakowa może zagrać. Klub nie przedłuży z nim kontraktu" - czytamy na Twitterze dziennikarza współpracującego z "nawylottv".

W tym momencie legendarny Hiszpan ma na swoim koncie 169 spotkań w barwach Rakowa. Strzelił w nich 62 gole i 39 razy asystował. W gablocie posiada medale za: wygranie mistrzostwa Polski, pucharu Polski dwa razy i dwukrotny triumf w rozgrywkach superpucharu Polski.

Mężczyzna w długiej, pikowanej kurtce i czapce z daszkiem uśmiecha się i macha ręką na tle stadionu sportowego. W tle zamazane trybuny oraz niewyraźne postaci.
Maek Papszun żegna się z Rakowem CzęstochowaEmilia Krawczyk/REPORTEREast News
Mężczyzna w sportowej kurtce z logo klubu piłkarskiego i inicjałami 'LT' podaje rękę innemu mężczyźnie w kurtce, prowadząc rozmowę na tle stadionu sportowego.
Łukasz Tomczyk, trener RakowaMonika WantołaINTERIA.PL
Trzech piłkarzy drużyny w czerwonych koszulkach z logo sponsorów obejmuje się i celebruje razem na tle rozmytej publiczności na stadionie.
Zawodnicy Rakowa CzęstochowaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 11.05.2026. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja