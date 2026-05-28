To już pewne. Absolutny debiutant z awansem do Ekstraklasy. Historyczny triumf

Łukasz Żurek

Klamka zapadła. W sezonie 2026/27 będziemy obserwować w Ekstraklasie poczynania absolutnego debiutanta. Kto nim zostanie? O tym dowiemy się w niedzielny wieczór, gdy w meczu o bezpośredni awans Wieczysta Kraków zmierzy się z Chrobrym Głogów. Dla obu zespołu promocja do najwyższej klasy rozgrywkowej będzie miała wymiar historyczny.

Szalona radość piłkarzy Chrobrego Głogów po awansie do finału fazy barażowej

Półfinałowe baraże o awans do Ekstraklasy przyniosły mnóstwo emocji. Padło w sumie siedem bramek. Ale to nie wystarczyło, by wyłonić obu finalistów. Trzeba było jeszcze wykonać 12 rzutów karnych.

Chrobry Głogów w serii "jedenastek" pokonał Łódzki Klub Sportowy 5:4 (1:1 po 120 minutach gry). Z kolei Wieczysta Kraków po równie zaciętym boju wygrała 3:2 z Polonią Warszawa. Gospodarze przez 45 minut musieli radzić sobie w dziesiątkę.

Mistrzowie Polski za burtą. Absolutny debiutant w Ekstraklasie. Niedziela dniem prawdy

Z rywalizacji odpadli byli mistrzowie Polski. Rozstrzygnięcia w półfinałach oznaczają jednocześnie, że w Ekstraklasie zagra w nowym sezonie absolutny debiutant. Chrobry wiele lat terminował w I lidze. Wieczysta zanotowała spektakularny marsz z niższych klas rozgrywkowych.

Z zestawienia zamieszczonego na platformie X przez Cezarego Kawęckiego wynika, że w ostatnich kilkunastu latach ekstraklasowi debiutanci pochodzili wyłącznie z Polski południowej. Nie inaczej będzie również w tym roku. Swojego kolejnego przedstawiciela zyska Małopolska lub Dolny Śląsk.

Należy oczywiście pamiętać, że Wieczysta może nie przystąpić do gry w krajowej elicie, jeśli straci dotychczasowego sponsora.

Finałowy baraż o awans do Ekstraklasy zostanie rozegrany w niedzielę o 20:45 w Krakowie. W sezonie zasadniczym Chrobry przegrał u siebie z Wieczystą 1:2. W rewanżu - ledwie przed czterema dniami - padł remis 1:1.

Wieczysta Kraków - Polonia Warszawa
Michał Kozajda (z lewej) kontra Fabian Piasecki. W Głogowie nie udało się wyłonić zwycięzcy na dystansie 90 minut


