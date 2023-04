To już ósmy mecz bez wygranej. Widzew znów zawiódł

Zanim rozpoczął się mecz, Widzew uhonorował swoich byłych piłkarzy, którzy 40 lat temu zagrali w półfinale Pucharu Europy . Do Łodzi przyjechali m. in. Roman Wójcicki czy Mirosław Tłokiński, którzy mieszkają zagranicą.

Fajerwerki Piasta, świece dymne Widzewa

W 22. minucie widzewiacy tylko patrzyli, jak Grzegorz Tomaszewicz po podaniu Chrapka przyjmuje piłkę na 16. metrze i kopnął nie do obrony . Żaden z piłkarzy gospodarzy nie był w stanie doskoczyć do zawodnika.

Po przerwie niewiele się zmieniło. Trochę więcej z gry miał Widzew, ale to akcje Piasta były groźniejsze. W 53. minucie niewiele z około 18 metrów pomylił się Wilczek. Trochę lepiej gospodarze zaczęli grać po godzinie, ale wciąż to było za mało, by zmusić do wysiłku Frantiska Placha.