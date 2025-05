To już oficjalne. Marciniak dostał zielone światło. Zadebiutuje na boiskach Ekstraklasy

Postaci Szymona Marciniaka nie trzeba nikomu przedstawiać. Polski arbiter urodzony w Płocku zyskał międzynarodową sławę za sprawą ogromnego profesjonalizmu, jaki wkłada w swój niełatwy fach. Jego poczynania śledzone są przez najważniejszych ludzi w świecie tego sportu, czego odzwierciedleniem są ciągłe nominacje w ramach meczów ogromnej rangi, jakie otrzymuje 44-latek. Nie tak dawno temu był on głównym prowadzącym w hitowym i niezwykle polaryzującym półfinale Ligi Mistrzów, by niespełna kilkanaście dni po zakończeniu tego spotkania zostać wyznaczonym do roli arbitra prowadzącego zbliżający się finał pucharu Grecji.

Reklama