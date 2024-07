To już oficjalne, Lech Poznań ma nowego zawodnika. Kontrakt podpisany

W poniedziałkowe popołudnie Lech Poznań ogłosił sprowadzenie Alexa Douglasa. " Jeśli nie będzie przeszkód, 22-letni środkowy obrońca podpisze z Kolejorzem trzyletni kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku . Jest też w nim opcja przedłużenia o kolejne 12 miesięcy" - można było przeczytać na oficjalnej stronie klubowej.

Wspomnianą przeszkodą potencjalnie mogłoby być "oblanie" testów medycznych. Nic takiego nie miało jednak miejsca i we wtorek ogłoszono, że Douglas podpisał trzyletni kontrakt z klubem. Na oficjalnej stronie "Kolejorza" opublikowano wypowiedzi samego zainteresowanego i dyrektora sportowego Tomasza Rząsy.

Alex Douglas podpisał kontrakt z Lechem Poznań

- Jednym z naszych założeń przed nowym sezonem jest odmłodzenie składu. Stąd właśnie pozyskanie Alexa Douglasa, którego traktujemy jako gracza perspektywicznego ze sporym potencjałem, chcemy żeby się u nas rozwijał i robił postępy. To szybki gracz o świetnych warunkach fizycznych, bardzo dobrze radzi sobie we wprowadzaniu piłki. Pasuje do naszej filozofii gry i założeń, jakie mamy - powiedział Rząsa.