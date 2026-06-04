Wieczysta Kraków była o włos od bezpośredniego awansu do PKO BP Ekstraklasy - ostatecznie jednak po 34. kolejkach Betclic 1 Ligi zajęła ona "tylko" trzecią lokatę, a to oznaczało, że czeka ją bój w barażach.

W nich zespół z "Grodu Kraka" najpierw pokonał w półfinale 3:2 Polonię Warszawa mimo gry przez całą drugą połowę w osłabieniu, a następnie ograł też w finale Chrobrego Głogów (2:1), pieczętując tym samym historyczny dla siebie sukces.

Nie ma wątpliwości, że Wieczysta przed rozpoczęciem swych występów w Ekstraklasie będzie chciała się poważnie wzmocnić - i ambicje drużyny zarządzanej przez Wojciecha kwietnia są tu naprawdę wielkie.

Wieczysta Kraków złożyła ofertę Afimico Pululu. To byłby wielki hit

Jak bowiem poinformował Piotr Koźmiński, dziennikarz portalu Goal.pl, Krakowianie mieli złożyć ofertę... Afimico Pululu, czyli jednej z największych gwiazd ligi i w ostatnim czasie filaru Jagiellonii Białystok.

Oczywiście konkurencja w tym przypadku będzie naprawdę spora - wcześniej napastnika łączono m.in. z Widzewem Łódź czy Górnikiem Zabrze, a zainteresowanie miał wzbudzić także za granicą, chociażby w tureckim Kocaelisporze.

Wielka okazja dla klubów. Pululu będzie do pozyskania za darmo

Walka o podpis futbolisty będzie tym bardziej zacięta, że za kilka tygodni zostanie oficjalnie wolnym agentem, więc jego zakontraktowanie będzie bezkosztowe (nie licząc, ma się rozumieć, kwestii pensji). Jego umowa z "Jagą", zawarta latem 2023 roku, wygaśnie wraz z końcem czerwca i nie będzie już z pewnością prolongowana.

W barwach "Dumy Podlasia" gracz z potrójnym paszportem - angolskim, kongijskim i francuskim - wywalczył mistrzostwo i Superpuchar Polski, a także został królem strzelców Ligi Konferencji w sezonie 24/25.

Afimico Pululu Michal Janek/REPORTER East News

Afimico Pululu Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Afimico Pululu Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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