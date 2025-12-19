Partner merytoryczny: Eleven Sports

To jeszcze nie koniec. Ostatnia batalia w Ekstraklasie. Pilny komunikat w sieci

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Pięć dni po ostatnich w tym roku meczach Ekstraklasy... bohaterowie dotychczasowej fazy zmagań stają do jeszcze jednej batalii. Ogłoszono właśnie nazwiska 10 piłkarzy, którzy powalczą o tytuł MVP rundy jesiennej. Najbardziej wartościowego gracza pierwszej części rozgrywek wybiorą w głosowaniu kibice. Wyścig między gladiatorami krajowej elity zapowiada się fascynująco.

Dwóch piłkarzy w żółto-czerwonych strojach cieszy się po zdobyciu gola na stadionie podczas meczu piłkarskiego.
Jesus Imaz (z prawej) z Jagiellonii Białystok to jeden z 10 nominowanych do tytułu MVP rundy jesiennej EkstraklasyGleb SobolievNewspix.pl

Na czele tabeli Ekstraklasy beniaminek, a w strefie spadkowej Legia Warszawa? Gdyby ktoś głosił taką prognozę przed startem sezonu, naraziłby się na spore nieprzyjemności. A tymczasem właśnie taki scenariusz doczekał się realizacji.

Na pozycji lidera przezimuje Wisła Płock, która w ostatnim czasie wdrapała się na szczyt tabeli... serią pięciu remisów. O kryzysie Legii napisano już wszystko. Wiosną o wyjście z zapaści będzie się już martwił Marek Papszun, oficjalnie przedstawiony w piątek jako nowy szkoleniowiec "Wojskowych".

Ale przed sympatykami Ekstraklasy jeszcze jedna przyjemność. To oni wybiorą MVP rundy jesiennej. Na liście nominowanych znalazło się 10 nietuzinkowych piłkarzy.

Kibice wskazują najwartościowszego gracza jesieni. Wybór będzie trudny. W wyścigu nie tylko snajperzy

Wśród nominowanych, co nie stanowi niespodzianki, dominują gracze ofensywni. Próżno szukać bramkarza. Defensorów wyróżniono jedynie dwóch - Jana Grzesika (Radomiak Radom) i Marcina Kamińskiego (Wisła Płock).

Mocną grupę stanowią pomocnicy: Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze), Luis Palma (Lech Poznań), Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok) oraz najstarszy w tym gronie, 37-letni Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin).

    Stawkę uzupełnia kwartet nominalnych napastników. Nie mogło w tej grupie zabraknąć najlepszego obecnie strzelca ligi, którym pozostaje Tomasz Bobczek (Lechia Gdańsk, 13 goli). O sympatię kibiców rywalizują z nim Jonatan Brunes (Raków Częstochowa), Karol Czubak (Motor Lublin) i Mikael Ishak (Lech).

    Jak widać z powyższego, jedyny klub z dwoma zawodnikami w zestawieniu, to "Kolejorz". Z kolei tylko czterej nominowani to Polacy. Przed kibicami niełatwe zadanie.

    Głosowanie trwa w serwisie Ekstraklasa.org.

      Piłkarz ubrany w czerwony strój sportowy z numerem 89 i logo sponsora stoi na boisku i gestykuluje, wskazując ręką kierunek gry podczas meczu.
      Tomáš BobčekPiotr MatusewiczEast News
      Piłkarz w czerwonym stroju drużyny świętuje zdobytego gola trzymając pięść przy klatce piersiowej, w tle widać innego zawodnika oraz kibiców na trybunach.
      Jonatan Braut BrunesMichal Dubiel/REPORTEREast News
      Piłkarz w niebieskiej koszulce drużyny Lech Poznań, z widocznym logotypem sponsora, wykonuje gesty rękoma na tle rozmytej publiczności na stadionie.
      Mikael IshakGrzegorz Wajda/REPORTER East News
