To jeszcze nie koniec. Ostatnia batalia w Ekstraklasie. Pilny komunikat w sieci

Na czele tabeli Ekstraklasy beniaminek, a w strefie spadkowej Legia Warszawa? Gdyby ktoś głosił taką prognozę przed startem sezonu, naraziłby się na spore nieprzyjemności. A tymczasem właśnie taki scenariusz doczekał się realizacji.

Na pozycji lidera przezimuje Wisła Płock, która w ostatnim czasie wdrapała się na szczyt tabeli... serią pięciu remisów. O kryzysie Legii napisano już wszystko. Wiosną o wyjście z zapaści będzie się już martwił Marek Papszun, oficjalnie przedstawiony w piątek jako nowy szkoleniowiec "Wojskowych".

Ale przed sympatykami Ekstraklasy jeszcze jedna przyjemność. To oni wybiorą MVP rundy jesiennej. Na liście nominowanych znalazło się 10 nietuzinkowych piłkarzy.

Kibice wskazują najwartościowszego gracza jesieni. Wybór będzie trudny. W wyścigu nie tylko snajperzy

Wśród nominowanych, co nie stanowi niespodzianki, dominują gracze ofensywni. Próżno szukać bramkarza. Defensorów wyróżniono jedynie dwóch - Jana Grzesika (Radomiak Radom) i Marcina Kamińskiego (Wisła Płock).

Mocną grupę stanowią pomocnicy: Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze), Luis Palma (Lech Poznań), Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok) oraz najstarszy w tym gronie, 37-letni Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin).

Stawkę uzupełnia kwartet nominalnych napastników. Nie mogło w tej grupie zabraknąć najlepszego obecnie strzelca ligi, którym pozostaje Tomasz Bobczek (Lechia Gdańsk, 13 goli). O sympatię kibiców rywalizują z nim Jonatan Brunes (Raków Częstochowa), Karol Czubak (Motor Lublin) i Mikael Ishak (Lech).

Jak widać z powyższego, jedyny klub z dwoma zawodnikami w zestawieniu, to "Kolejorz". Z kolei tylko czterej nominowani to Polacy. Przed kibicami niełatwe zadanie.

Głosowanie trwa w serwisie Ekstraklasa.org.

Tomáš Bobček Piotr Matusewicz East News

Jonatan Braut Brunes Michal Dubiel/REPORTER East News

Mikael Ishak Grzegorz Wajda/REPORTER East News