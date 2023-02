To byłby hit! Wygrał z Realem, teraz wróci do Ekstraklasy?

Kolumbijczyk Frank Castaneda pokazał się z niezłej strony w Warcie Poznań. Potem wyjechał do Tajlandii, której nie podbił. Wiele wskazuje na to, że wróci do Ekstraklasy i spróbuje ratować ligowy byt dla Miedzi Legnica.