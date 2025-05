To byłby hit, Łukasz Fabiański mógłby wrócić do Polski. "Otwarta furtka"

Do końca dobiega przygoda Łukasza Fabiańskiego z West Hamem. Klub ogłosił parę dni temu, że aktualna umowa obowiązująca z piłkarzem nie zostanie przedłużona na kolejny sezon . Oznacza to, że po blisko siedmiu latach spędzonych w zespole z Londynu będzie zmuszony do zmian .

Niewiele wiadomo jednak o przyszłości byłego reprezentanta Polski. Ma on już 40 lat, więc być może zdecyduję się na zakończenie kariery profesjonalnego piłkarza . W grę zapewne wchodzi także zwyczajna zmiana pracodawcy. Szczególnie głośno o nazwisku "Fabiański" jest w Warszawie . Wielu kibiców Legii marzy o potencjalnym powrocie bramkarza do stolicy Polski, gdzie występował w latach 2005-2007.

- Po informacji, że Łukasz Fabiański opuszcza West Ham, zaktywizowali się kibice Legii, że super by było... [...] Tam jest kwestia syna, który chodzi do szkoły. On chciałby, żeby syn tam szkołę ukończył. Natomiast, ja bym wcale definitywnie nie mówił "nie". Michał Żewłakow ma w sobie tyle uroku. Finanse to ostatnia kwestia, jaką Łukasz poruszy w rozmowie. Jeśli będzie chciał emocjonalny krok wykonać i się pożegnać, to uważam, że są w stanie się dogadać. Tutaj zostawiłbym otwartą furtkę - powiedział na kanale Meczyki.pl (Cytat za serwisem TransferyInfo).