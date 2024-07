To byłby hit. Lech w walce o wychowanka Barcelony grającego w La Lidze

Lech Poznań zwleka z zakupami

To wszystko toczyło się równolegle do zawirowań na stołku trenerskim. Wspomnianego van den Broma już w grudniu zastąpił Mariusz Rumak. "Zawiedliśmy na całej linii. Popełniliśmy łańcuch fatalnych błędów, z których największym było pewnie powołanie Mariusza Rumaka na stanowisko trenera " - mówił w maju prezes klubu, Piotr Rutkowski .

Do nowej kampanii "Kolejorza" przygotowuje już nowy szkoleniowiec - Nils Frederiksen. Wydaje się jednak jasne, że aby Duńczyk mógł wrócić do walki o trofea, potrzebuje klasowych - i licznych - wzmocnień. Do tej pory się ich nie doczekał. Tego lata na Bułgarskiej pojawili się, jak dotąd, tylko Alex Douglas i Bryan Fiabema . Istnieje jednak szansa, że niebawem trener otrzyma naprawdę solidnego gracza.

"Kolejorz" walczy o gracza z bogatym CV. Łatwo jednak nie będzie

Jak poinformował Błażej Łukaszewski z portalu Meczyki.pl, Lech Poznań walczy o usługi Adrii Altimiry. To wychowanek FC Barcelona, który od 2023 roku reprezentuje barwy Villarrealu CF. Warto dodać, że nie jest to - jak często bywa z piłkarzami łączonymi z przenosinami do PKO BP Ekstraklasy - laligowy "odrzut", który mógłby liczyć jedynie na grę w niższych ligach. W minionym sezonie prawy obrońca wystąpił w 11 spotkaniach La Ligi, a do tego w czterech w ramach Ligi Europy.