To była spora sensacja. Raków chciał rewanżu, trzy gole już do przerwy

Przyjezdni lepszego początku nie mogli sobie wyobrazić. Koszmar na własnej połowie przeżył Filip Borowski. Do defensora podbiegł Jean Carlos Silva. Pomocnik Rakowa wymusił błąd na obrońcy Piasta, przejął piłkę i spokojnie pokonał bezradnego bramkarza. Gospodarze próbowali natychmiast odpowiedzieć. W pewnym momencie zrobiło groźnie w polu karnym Rakowa, lecz do strzelania wyrównującego gola nie doszło. Trafienie w końcu padło, jednak znów cieszyli się Częstochowianie.

Tym razem bohaterem drużyny aspirującej do gry w eliminacjach Ligi Mistrzów okazał się Marko Bulat. Chorwat przymierzył z rzutu wolnego i sytuacja piłkarzy grających dziś w niebiesko-czerwonych barwach zrobiła się nie do pozazdroszczenia. W 25. minucie mowa już była nawet o nokaucie. Nie popisała się wysoko ustawiona obrona Gliwiczan. Skrzętnie wykorzystali to Jean Carlos Silva oraz Tomasz Pieńko, którzy ruszyli z kontrą.

Brazylijczyk posłał świetne podanie. Nasz rodak poprzepychał się z rywalem, zgrał futbolówkę na lewą nogę i z trudnego kąta skierował ją do siatki. Piast, pomimo trudnych chwil, nie podłamał się. Brakowało dosłownie centymetrów do tego, by strata gospodarzy została zmniejszona do dwóch trafień. "Och, jakby Piast był tak skuteczny jak jest Raków dzisiaj…" - zastanawiali się komentatorzy Canal+ Sport. Gospodarze, zamiast goli, kolekcjonowali dziś kartki.

Piast w końcu się doczekał. Tak Dziczek pożegnał się z gliwicką publicznością

W mniej niż dziesięć minut arbiter pokazał żółte kartoniki Jasonowi Lokilo, Oskarowi Leśniakowi oraz Germanowi Barkowskijemu. Raków z kolei otrzymał cios w postaci przedwczesnego końca meczu dla Oskara Repki. U Bydgoszczanina ucierpiał staw skokowy. Początkowo próbował grać, lecz ostatecznie skończyło się na opuszczaniu boiska w asyście klubowych medyków. Tymczasem po zmianie stron wymieniony w tym akapicie Białorusin z zespołu gospodarzy idealnie dośrodkował na głowę Igora Drapińskiego. Miejscowym do zdobycia gola zabrakło naprawdę niewiele.

Po drugiej stronie barykady kapitalne spotkanie rozgrywał Kacper Trelowski. Raków regularnie prosił się o kłopoty w końcowej fazie potyczki, ale golkiper cały czas stawał na wysokości zadania. Nie przeszkodziły mu nawet drobne problemy. Polak w pewnym momencie na chwilę usiadł na murawie i potrzebował interwencji medycznej, jednak szybko wrócił do gry. Przede wszystkim ku uciesze zespołowych kolegów, którzy pozwalali Piastowi na zbyt wiele.

Gliwiczanie wreszcie dopięli swego tuż przed doliczonym czasem gry. Pożegnalną bramkę dla Piasta na własnym obiekcie zdobył przenoszący się niebawem do Pogoni Szczecin Patryk Dziczek. Szalonej radości z powodu wyniku nie było. Raków spokojnie utrzymał prowadzenie, zgarniając komplet punktów i wciąż pozostaje w grze o Champions League 2026/27, ponieważ wicemistrz wystartuje w eliminacjach. "Medaliki" do drugiego Górnika Zabrze tracą tylko punkt.

W najważniejszy europejski puchar celuje między innymi Jagiellonia. Podopieczni Adriana Siemieńca mają dodatkowo jedno spotkanie mniej. A Piast? Musi oglądać się za siebie, bo nadal grozi im spadek do niższej ligi. Ostatnia kolejka PKO BP Ekstraklasy zapowiada się wybornie. I to pomimo tego, że od wczoraj znamy już mistrza.

Statystyki meczu Raków Częstochowa 1 - 3 Piast Gliwice Posiadanie piłki 57% 43% Strzały 12 13 Strzały celne 3 5 Strzały niecelne 6 5 Strzały zablokowane 3 3 Ataki 122 87

