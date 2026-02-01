Partner merytoryczny: Eleven Sports

To była 44. minuta meczu Legii. Rajović podszedł do karnego i stało się to

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Trwa debiut Marka Papszuna. W Warszawie Legia mierzy się z Koroną Kielce. To goście jako pierwsi wyszli na prowadzenie po golu Mariusza Stępińskiego. Szansę na wyrównanie miał Mileta Rajović, który podszedł do wykonania rzutu karnego. Duńczyk znów zawiódł kibiców stołecznego klubu.

Piłkarz w białej koszulce z numerem 29 kopiący piłkę podczas meczu piłki nożnej, w tle zawodnicy drużyny przeciwnej w żółto-czerwonych strojach oraz widownia na trybunach stadionu.
RajovićMACIEJ GRONAU/FOTOPYKNewspix.pl

Pod koniec pierwszej połowy gospodarze mieli świetną okazję na doprowadzenie do remisu. We własnym polu karnym Arkadiusza Recę faulował Xavier Dziekoński. Bramkarz Korony popełnił błąd. Sędzia wskazał na jedenasty metr.

Rajović znów zawiódł. Bezlitosne komentarze

Do wykonania karnego podszedł Mileta Rajović. Duński napastnik został ściągnięty latem za trzy miliony euro z Watfordu. W pierwszej połowie sezonu jego forma pozostawiała wiele do życzenia. Rundy wiosennej także nie rozpoczął najlepiej.

26-latek uderzył płasko i lekko. Dziekoński nie miał zbyt dużych problemów z interwencją. Rajović szybko ruszył do dobitki, jednak i ta była kompletnie nieskuteczna. Wszystko to sprawiło, że obie ekipy zeszły na przerwę przy prowadzeniu 1:0 Korony.

"Karnego można nie strzelić, ale jakby mi zacięło obraz w tym momencie, to nawet przy Rajoviciu bym założył, że musiało wpaść po dobitce. Niebywała zapaść. Na Transfermarkcie napisali mu "obunożny". Chyba tylko dlatego, że lepszą faktycznie wybrać trudno" - pisze Przemysław Langier z naszej redakcji.

"Rajović to jest już chyba przypadek beznadziejny. Nie wiem co musiałoby się stać żeby on odwrócił swoje losy w Legii. To będzie przez lata największy niewypał i w klubie i w całej lidze" - pisze Kuba Karpiński.

"Niesamowite, że żyję w tym samym czasie, w którym w Ekstraklasie gra najlepszy napastnik w historii ligi (Tomas Bobcek) i najgorszy (Rajović)" - dodaje Bartosz Naus.

"Rajović to najgorzej wydane trzy miliony euro w historii świata. Komisja śledcza, impeachment, Trybunał Stanu dla wszystkich robiących ten transfer. Powiedziałem przed karnym, że nie trafi, ale nawet ja jestem zaskoczony. Duża sztuka ściągnąć chłopa, który nie umie grać w piłkę" - komentuje Szymon Ratajczak.

"Naprawdę w tej drużynie nie było nikogo innego, kto mógłby podejść do tego rzutu karnego niż Mileta Rajović?" - pyta Wojciech Piela.

To tylko część z lawiny komentarzy, jakie posypały się po koszmarnym uderzeniu Rajovicia. Do tej pory Duńczyk strzelił w Ekstraklasie tylko trzy gole. Kibice i eksperci już w zeszłym roku tracili do niego cierpliwość. Nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie zmienią swoje nastawienie.

Zobacz również:

Vinicius Junior, Kylian Mbappe i Jude Bellingham
La Liga

Twarz gwiazdy Realu zalała się łzami. Koszmarne sceny w Madrycie

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Piłkarz w biało-zielonym stroju całuje herb swojej drużyny na koszulce, wyrażając emocje i przywiązanie do klubu, tło jest rozmyte, stadionowe.
Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Piłkarz w białej koszulce z numerem 29 na piersi stoi na boisku, podnosi rękę w geście komunikacji podczas meczu. W tle widoczny inny zawodnik w podobnej koszulce oraz rozmazana publiczność.
Mileta RajovićFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Wilfredo Leona twarzą, ale nie polecam, bo to bardzo boliPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja