To była 44. minuta meczu Legii. Rajović podszedł do karnego i stało się to

Pod koniec pierwszej połowy gospodarze mieli świetną okazję na doprowadzenie do remisu. We własnym polu karnym Arkadiusza Recę faulował Xavier Dziekoński. Bramkarz Korony popełnił błąd. Sędzia wskazał na jedenasty metr.

Rajović znów zawiódł. Bezlitosne komentarze

Do wykonania karnego podszedł Mileta Rajović. Duński napastnik został ściągnięty latem za trzy miliony euro z Watfordu. W pierwszej połowie sezonu jego forma pozostawiała wiele do życzenia. Rundy wiosennej także nie rozpoczął najlepiej.

26-latek uderzył płasko i lekko. Dziekoński nie miał zbyt dużych problemów z interwencją. Rajović szybko ruszył do dobitki, jednak i ta była kompletnie nieskuteczna. Wszystko to sprawiło, że obie ekipy zeszły na przerwę przy prowadzeniu 1:0 Korony.

Rozwiń

"Karnego można nie strzelić, ale jakby mi zacięło obraz w tym momencie, to nawet przy Rajoviciu bym założył, że musiało wpaść po dobitce. Niebywała zapaść. Na Transfermarkcie napisali mu "obunożny". Chyba tylko dlatego, że lepszą faktycznie wybrać trudno" - pisze Przemysław Langier z naszej redakcji.

Rozwiń

"Rajović to jest już chyba przypadek beznadziejny. Nie wiem co musiałoby się stać żeby on odwrócił swoje losy w Legii. To będzie przez lata największy niewypał i w klubie i w całej lidze" - pisze Kuba Karpiński.

Rozwiń

"Niesamowite, że żyję w tym samym czasie, w którym w Ekstraklasie gra najlepszy napastnik w historii ligi (Tomas Bobcek) i najgorszy (Rajović)" - dodaje Bartosz Naus.

Rozwiń

"Rajović to najgorzej wydane trzy miliony euro w historii świata. Komisja śledcza, impeachment, Trybunał Stanu dla wszystkich robiących ten transfer. Powiedziałem przed karnym, że nie trafi, ale nawet ja jestem zaskoczony. Duża sztuka ściągnąć chłopa, który nie umie grać w piłkę" - komentuje Szymon Ratajczak.

Rozwiń

"Naprawdę w tej drużynie nie było nikogo innego, kto mógłby podejść do tego rzutu karnego niż Mileta Rajović?" - pyta Wojciech Piela.

Rozwiń

To tylko część z lawiny komentarzy, jakie posypały się po koszmarnym uderzeniu Rajovicia. Do tej pory Duńczyk strzelił w Ekstraklasie tylko trzy gole. Kibice i eksperci już w zeszłym roku tracili do niego cierpliwość. Nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie zmienią swoje nastawienie.

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Mileta Rajović Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wilfredo Leona twarzą, ale nie polecam, bo to bardzo boli Polsat Sport