To absolutny rekord Ekstraklasy. Granica coraz mocniej przesunięta

To wtedy po raz pierwszy w historii najwyższa liga rozegrała swoje mecze w styczniu. Raków Częstochowa z Pogonią Szczecin, a także Zagłębie Lubin z Wisłą Płock ruszyli do gry 29 stycznia 2021 roku, a trzeba pamiętać, że mieliśmy wtedy mróz i śnieg. Rok temu Ekstraklasa wróciła po przerwie zimowej w lutym, co jest już pewnym standardem, ale w tym roku znowu zacznie gry w styczniu. Na dodatek wcześniej niż w 2021 roku.