Thriller Legii już na starcie. Dwa gole "skasowane". Zabójczy cios w końcówce

Legia Warszawa miała w Szczecinie rachunki do wyrównania. Na mecie poprzedniego sezonu była już jedną nogą w europejskich pucharach. Ale właśnie w Grodzie Gryfa - w doliczonym czasie ostatniej kolejki - padła bramka dla GKS-u Katowice, dająca mu remis 1:1. I to Ślązacy wrócili po latach do Europy, zostawiając ekipę z Łazienkowskiej z niczym.

Po tamtym spotkaniu pojawiły się teorie spiskowe, jakoby "Portowcom" niespecjalnie zależało na wygranej. Temat z kategorii nierozstrzygalnych. I w sumie prawie zapomniany. Wszędzie, tylko nie w obozie Legii.

Pogoń - Legia. Oscar Garcia z nieudanym debiutem w Szczecinie. Rozstrzygający gol w 90+6. minucie

Goście mogli objąć prowadzenie już w szóstej minucie. Głową z bliskiej odległości uderzał Mileta Rajović, ale Valentin Cojocaru zdołała przenieść piłkę nad poprzeczką. Napastnik Legii liczył na równie udany występ jak ostatniej wiosny - po jego golach Warszawianie wygrali wówczas na obiekcie Pogoni 2:0.

Po kilku chwilach futbolówka znalazła się w bramce gospodarzy. Rezultat jednak nie uległ zmianie. Analiza VAR wykazała, że Rajović zagrywał w tej akcji piłkę ręką.

Przez pierwsze 20 minut Pogoń w zasadzie nie wychodziła z własnej połowy. Ale już po półgodzinie to ona mogła otworzyć wynik. Tym razem głową strzelał Jean-Pierre Nsame - pozyskany latem z Legii - ale na wysokości zadania stanął Otto Hindrich, instynktownie broniąc kąśliwe uderzenie.

To było wszystko, co oba zespoły miały do zaoferowania przed przerwą. Całkiem niewiele jak na spotkanie, które określano hitem kolejki. Trenerski debiut Oscara Garcii za sterami szczecińskiej drużyny nie wyglądał dobrze.

Krótko po przerwie do siatki trafił Rajović i... ponownie gol został "skasowany". Tym razem Duńczyk był na pozycji spalonej. Decyzja arbitra nie podlegała dyskusji.

Po kwadransie legioniści domagali się podyktowania rzutu karnego, gdy w polu karnym rywali padł Paweł Wszołek. Ich wysiłki na niewiele się jednak zdały. Gwizdek głównego rozjemcy milczał.

Szczecinianie ruszyli do śmielszych ataków, kiedy na murawę wprowadzony został z ławki Kamil Grosicki. Tyle że nie przełożyło się to na korektę rezultatu. Za każdym razem gospodarzom brakowało precyzji w finalizacji natarcia.

Bliżej szczęścia była ekipa z Warszawy. Znów przed szansą stanął Rajović, ale w decydującym momencie zawiódł. Zamiast do bramki trafił w nogę stojącego przed nim Atilli Szalaia.

Dopiero w szóstej minucie doliczonego czasu gry piłkę do siatki wepchnął debiutujący w barwach stołecznego zespołu Zoran Arsenić. Tym sposobem legioniści wracają ze Szczecina z kompletem punktów. Wierzą, że to pierwszy krok na szlaku powrotnym do Europy.

Statystyki meczu Pogoń Szczecin 0 - 1 Legia Warszawa Posiadanie piłki 38% 62% Strzały 10 21 Strzały celne 5 8 Strzały niecelne 4 9 Strzały zablokowane 1 4 Ataki 89 126

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