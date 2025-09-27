Szymon Marciniak od lat jest najbardziej rozpoznawalnym polskim sędzią piłkarskim, którego wysoka pozycja w strukturach FIFA i UEFA jest niepodważalna. Arbiter z Płocka ma na swoim koncie poprowadzone finały mistrzostw świata oraz Ligi Mistrzów. W Polsce regularnie jest wystawiany na najważniejsze spotkania Ekstraklasy. Takim bez wątpienia była środowa potyczka Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań, po której pojawiło się sporo kontrowersji wobec jego pracy. W rozmowie z Interią Marciniak odniósł się do kilku sytuacji z tego spotkania.

Przygodę z sędziowaniem Marciniak rozpoczął w wieku 21 lat. Jego kariera szybko nabrała rozpędu, a już w wieku 28 lat zadebiutował na boiskach Ekstraklasy. Miało to miejsce 18 kwietnia 2009 roku, gdy GKS Bełchatów pokonał na swoim terenie 3:0 Odrę Wodzisław.

Początki z zawodowym sędziowaniem były dla niego trudne. Sam Marciniak w 2023 roku podzielił się z widzami ciekawą wpadką sprzed wielu lat. "Przymusił" go do tego kolega po fachu Tomasz Kwiatkowski, który w specjalnym segmencie programu Liga+ Extra emitowanym w Canal+ poruszył niewygodny dla Marciniaka temat.

Kuriozum tuż przed meczem. Szymon Marciniak musiał zareagować błyskawicznie

- W maju 2011 roku sędziowałeś taki mecz Jagiellonia - Widzew. Ten mecz został opóźniony. Oficjalna wersja była taka, że został opóźniony z powodów żołądkowych asystenta. Jakbyś mógł wytłumaczyć wszystkim jaka była prawda i jak z tej sytuacji ostatecznie wybrnęliście - te kilka zdań Tomasza Kwiatkowskiego wprowadziło Marciniaka w lekko konsternację, a jednocześnie postawiło go niejako pod ścianą. Sędzia z Płocka skwitował to krótkim "To miało nigdy nie wyjść", po czym przystąpił do opowieści.

Szybko okazało się, że to sam Marciniak wpędził siebie oraz swój zespół sędziowski w nie lada kłopoty. I to tuż przed rozpoczęciem spotkania ligowego transmitowanego w telewizji. Na minuty przed wyjściem na murawę zorientował się, że nie ma chorągiewek, które zawsze przywoził ze sobą. Tym razem tak się nie stało, co było poniekąd spowodowane nagłą podmianką sędziów asystentów. Paweł Sokolnicki został "wypożyczony" na jeden mecz przez Pawła Gila, natomiast Marcin Borkowski został dołączony do teamu Marciniaka jako sędzia asystent.

Marciniak w obliczu kryzysowej sytuacji momentalnie rozdzielił zadania. Sędzia techniczny tego spotkania Paweł Pskit udał się do toalety, gdzie "cierpiał" z powodów żołądkowych. Nieodzowna okazała się obecność Borkowskiego, który zrobił użytek ze starych chorągiewek do rzutów rożnych znajdujących się w czeluściach magazynu na stadionie Białegostoku. Metodami chałupniczymi wykorzystał swój fach strażaka i za pomocą piły oraz wiertarki skonstruował prowizoryczne chorągiewki dla sędziów asystentów.

Wpadka udokumentowana przez kamery. Marciniak musiał się z tego tłumaczyć

Ostatecznie prowizorka przyniosła pozytywny skutek, mecz był opóźniony zaledwie o kilka minut. W jednym momencie jednak plan się posypał. Na ujęciu telewizyjnym wyraźnie było widać, że chorągiewka dzierżona przez Tomasza Listkiewicza zawierała wyraźny defekt, będący skutkiem niezbyt precyzyjnego konstruowania awaryjnego sprzętu.

Tuż po meczu Marciniak wylądował "na dywaniku" u ówczesnego szefa Kolegium Sędziów Janusza Eksztajna, który domagał się wyjaśnień. Najbardziej znany polski sędzia piłkarski po raz kolejny zdecydował się na fortel i spontanicznie wymyślił historię, która przekonała jego zwierzchnika. Otóż Marciniak pochodzenie trefnych chorągiewek wytłumaczył ... prośbą Michała Listkiewicza, który chciał, by w tym spotkaniu zespół sędziowski użył jego starych chorągiewek pamiętających zamierzchłe czasy.

Jak widać powołanie się na autorytet uznanego w przeszłości arbitra oraz byłego prezesa PZPN przyniosło skutek. Wymyślona naprędce przez Marciniaka historia miała w sobie sporo sensu, wszak pracujący z nim od lat Tomasz Listkiewicz jest synem rzekomego ofiarodawcy.

