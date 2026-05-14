Tego w Ekstraklasie jeszcze nie było. Wisła Kraków chce być klubem z innej bajki

To nie będzie tekst o tym, że klub tej wielkości, co Wisła Kraków, powinien grać w Ekstraklasie, bo przychodząc tam na dowolny mecz od razu ma się wrażenie uczestniczenia w czymś podniosłym. Fascynacja powrotem Wisły nie wynika też z kontekstu historycznej marki, która prawie upadła, a teraz znów ma prawo marzyć. To będzie tekst o tym, że "nowa" Wisła próbuje być dziś pionierem nowych rozwiązań.

Pionierzy w piłce nożnej

Świat zna pionierów, których historia nagrodziła za posiadanie wizji, choć zna też takich, którzy na tym się przejechali, natomiast najlepszym dowodem, że czasem warto próbować robić coś inaczej od pozostałych - do tego w kontekście Wisły jeszcze przejdziemy - jest drużyna Nordsjealland. Duński klub swego czasu zaczęli pioniersko penetrować rynki afrykańskie, mimo iż nie było to ani tanie, ani łatwe. Po latach mogą jednak powiedzieć, że opłacalne - w gronie siedmiu najdrożej sprzedanych piłkarzy w historii tego klubu, czterech to piłkarze z Afryki. Każdy z nich odszedł za sumę wyższą niż rekord Ekstraklasy (wynoszący 11 mln euro), a cała czwórka przyniosław Nordsjealland przelewy na łączną kwotę 73 mln euro (nie mówiąc, że wśród innych drogich transferów wychodzących, aż roi się od młodych piłkarzy z Afryki).

Wisła też chce stawiać na pionierskie rozwiązania - choć w innym obszarze. Najpierw dwa cytaty z Jarosława Królewskiego, który udzielił wywiadu serwisowi XYZ. Pierwszy odnosi się do zaproszenia technologii do tworzenia klubu. "Technologia może realnie wspierać sport. Dlatego wdrażam rozwiązania Synerise bezpośrednio w klubie - od agentów AI do obsługi kibiców po systemy automatycznych tłumaczeń symultanicznych w szatni, które pomagają usuwać bariery komunikacyjne".

Drugi cytat pokazuje, w co wierzy większościowy właściciel Wisły. "Uważam, że większość decyzji taktycznych wkrótce będzie wspierana przez AI, bo komputer widzi przestrzenie i zmęczenie zawodników lepiej niż człowiek. Rola trenera przesunie się w stronę mentoringu i leadershipu". Brzmi jak wizja przyszłości i nawet, jeśli dziś nie wiemy, czy dobrej przyszłości, pokazuje jasno kierunek podążania Białej Gwiazdy.

Dziś można się z tego śmiać, ale kto wie, czy jutro wszyscy nie będą podążać w tym kierunku. Wisła próuje być przed innymi tam, gdzie oni dopiero dotrą - co w założeniu ma dać naturalną przewagę. Niedawno klub Królewskiego zaczął współpracę z rewelacynie spisującym się w Lidze Mistrzów Bodo/Glimt. Chodzi o korzystanie z platformy o nazwie Fokus, którą dyrektor sportowy Bodo nazywa wprost najważniejszym narzędziem do skautingu i zarządzania składem. Przy podpisywaniu umowy, najważniejsza osoba w Fokusie mówiła z kolei, że padło na Wisłę, bo właśnie Wisła wypracowała własne kompetencje analityczne i programy. Mówił o tym w styczniu w wywiadzie z Interią Mariusz Jop, wspominając o przerobieniu oprogramowania bazującego na ogólnodostępnym serwisie WyScout. Wszystko po to, by dostać bardziej wartościowe odpowiedzi, niż te, których WyScout udziela w wersji, w jakiej go zrobiono.

Jarosław Królewski: - Za 10 lat wciąż widzę siebie jednocześnie w świecie technologii i sportu, ale tak naprawdę uważam, że wtedy te dwa obszary będą już w dużym stopniu jednym i tym samym. Sport jest dla mnie bardzo konkretnym use casem dla big data i AI, czyli dokładnie tego, czym zajmuję się na co dzień. Dlatego praca w obu tych światach będzie w praktyce dalszym robieniem tego samego, tylko w różnych kontekstach. W przypadku Wisły Kraków patrzę na to jeszcze szerzej niż tylko przez pryzmat sportu. Chciałbym, żeby klub stał się laboratorium i hubem technologiczno-sportowym i awansował do Ligi Mistrzów. Generalnie moją ambicją jest nieustanne hakowanie rzeczywistości. Wierzę, że dzięki technologii mały, bardzo utalentowany zespół z Polski może skutecznie rywalizować z globalnymi gigantami. Algorytmika daje dziś możliwość niwelowania przewagi kapitałowej dużo większych graczy - i to jest coś, w co naprawdę głęboko wierzę.

Byle nie stać w miejscu

Jarosław Królewski nie wyobraża sobie stania w miejscu, nawet jeśli ruszenie się z niego wcale nie jest gwarancją sukcesu, a ryzyko porażki istnieje. Teraz, wprowadzając Wisłę do Ekstraklasy, dostarczył do niej klub, który w dłuższej persepktywie nie zadowoli się rolą ligowego średniaka, który raz na kilka lat będzie ocierał się o awans do europejskich pucharów. Profil Królewskiego jest dość jasny i nie chodzi tylko o spojrzenie na piłkę. Z jego wpisów o polityce oraz jej wpływie na bliski mu świat nauki, przebija się obrzydzenie do bylejakości oraz podejścia na zasadzie "dobrze jest jak jest". Jeśli ktoś twierdzi, że polska nauka nie ma podstaw, by mierzyć wyżej od krajów, które do tej pory znaczyły w tej materii więcej, on kwituje krótkim "a dlaczego nie"? Swoje podejście przenosi na Wisłę Kraków, twierdząc - bardziej serio, niż żartem - że celem w dłuższej perspektywie jest Liga Mistrzów. Jednocześnie mając na to konkretny plan - dziś nie wiemy tylko, jak skuteczny.

Podejście Królewskiego do innowacji idealnie to było widać po przyjściu do klubu Petera Moora, byłego prezesa m.in. Liverpoolu. Pierwotnie pytania kibiców sprowadzały się do "ile Moore zapłacił za akcje i ile jest w stanie przeznaczyć ze swojego majątku na dorzucenie się do transferów lub budżetu płacowego". Te pytania nie były bezzasadne - one całkowicie odpowiadały modelowi, który jest znany w piłce. Modelu, jaki może w Wiśle reprezentować na przykład Wojciech Kwiecień, który - eśli nabędzie akcje - pomoże swoim portfelem. Natomiast obecność Petera Moora, którego do Wisły przyciągnął bezpośrednio Jarosław Królewski, to coś więcej - wcale bym się nie zdziwił, gdyby nigdy między panami nie doszło do rozmowy o korelacji majątku Moora i budżetu Wisły. W tym przypadku w jednym kierunku powędrowały akcje Wisły Kraków, a w przeciwnym ogromna wiedza, jak w klubie z bardzo dużą społecznością, zwiększać przychody poprzez maksymalizowanie szans na monetyzację marki. Królewskiego nie obchodziło, ile "dziś" może dać Moore, skoro przy odpowiednich ruchach "jutro" można więcej wypracować.

Algorytmy rysują nową Wisłę

Wisła Kraków, która spadała cztery lata temu, to zupełnie inna Wisła Kraków od tej, która właśnie wraca. Ostatecznie - jak to w sporcie - projekt zweryfikuje boisko, ale w przypadku Wisły trudno będzie wyciągać jakieś jednoznacznych wniosków po jednym roku, bo Wisła i jej budżet też będzie w fazie wzrostu - w nadchodzącym okienku transferowym możliwości Wisły będą mniejsze niż za dwa-trzy lata, jeśli oczywiście cały ten proces zachodzący w głowie Jarosława Królewskiego będzie szedł zgodnie z planem.

A plan opiera się na wykorzystywaniu danych pozyskanych za pomocą narzędzi zbudowanych przez odpowiedni dział Wisły. Mariusz Kondak, analityk Wisły, w wywiadzie dla Weszło mówił jakiś cas temu, że dzięki temu pion sportowy Białej Gwiazdy może być najpotężniejszy w Polsce. - Głównie dlatego, że długofalowo kluczową postacią w rozwoju tego typu projektów jest szeroko pojęta góra. Jeżeli idee są oddolne, to prędzej czy później trafią na ścianę, sufit. Jeśli są odgórne, wdrażane systemowo, to można tego uniknąć - przekonywał, zaznaczając jednocześnie rolę Królewskiego.

W Wiśle tworzone narzędzia nazywają "kombajnem do analizy danych". System ten zawiera narzędzia do oceny zawodników pod kątem rekrutacji lub rozwoju indywidualnego, ale też do oceny zespołów, śledzenia postępów drużyny w czasie lub analizy rywali. Liczy się proces, bo praca na liczbach wymaga konsekwencji. - Nie można zmieniać kursu po słabszym sezonie - mówią w Wiśle. Algorytmy w założeniu pomagają w niedopuszczeniu do sytuacji, by do drużyny trafił piłkarz, który tam nie pasuje, mimo że teoretycznie jest dobry. Niektórzy trenerzy mówią, że nic nie zastąpi trenerskiego nosa i może faktycznie tak jest. Wisła natomiast postanowiła powiedzieć: sprawdzam.

Oczywiście każdy klub korzysta dziś z WyScouta, natomiast porównując do nich Wisłę, chodzi o skalę działań. O tworzenie dodatkowych narzędzi na bazie już istniejących. O maksymalnie ograniczenie wpływu na decyzje rzeczy niemierzalnych i zastąpienia ich mierzalnymi. Nie chodzi tylko o rekrutację, ale też o analizę każdego mierzalnego elementu meczu i budowanie bazy pod wyciąganie właściwych wniosków. Na ocenę skuteczności tej drogi przyjdzie czas, ale ważne, by nie ulec tej pokusie za szybko i by nie podejść do niej zbyt zero-jedynkowo - że cały sukces będzie efektem oparcia na liczbach i tak samo w przypadku ewentualnej porażki. Wisła działa dziś w określonych realiach finansowych i nawet, jeśli w swoim oprogramowaniu złowi kogoś cennego, może się okazać on niemożliwy do ściągnięcia, bo tego samego piłkarza "wyłowią" też inni - bogatsi lub mający za sobą atrakcyjniejszą ligę. Kierunek Wisły jest jednak znany i wniesie do Ekstraklasy nieco świeżości.

