Tego tylko brakowało. Niemcy wchodzą do gry. Chcą zabrać Polakom supersnajpera

U progu obecnego sezonu Karol Czubak nie był piłkarzem anonimowym. Miał już za sobą wstępy w Widzewie Łódź i Arce Gdynia, tyle że na drugim szczeblu rozgrywkowym. Prawdziwym testem jego snajperskiego potencjału miała być Ekstraklasa.

25-letni napastnik poradził sobie w krajowej elicie znakomicie. Po 16 spotkaniach w barwach Motoru Lublin ma na koncie 10 ligowych goli. To oznacza, że jest w tej chwili najlepszym polskim strzelcem Ekstraklasy.

W klasyfikacji egzekutorów wyprzedza go jedynie Słowak Tomasz Bobczek z Lechii Gdańsk (13 trafień).

Karol Czubak na radarze 1. FC Magdeburg. Czy zdecyduje się na emigrację po jednej rundzie w Ekstraklasie?

Ekipa z Magdeburga zajmuje obecnie 15. pozycję w tabeli 2. Bundesligi. Wiosną będzie bronić się przed degradacją. Potrzebuje większej siły ognia.

"Jego wartość rynkowa wynosi 900 000 euro, a ze wzrostem 193 cm idealnie pasuje do profilu Magdeburga" - czytamy w serwisie magdeburg-fussball.de.

"Czubak nie byłby tani. Ma kontrakt do lata 2027 roku. Co więcej, jest obecnie w świetnej formie i regularnie występuje w podstawowym składzie swojego klubu. Motor nie będzie chciał się go pozbyć. Kwota transferu prawdopodobnie wyniesie miliony" - to dalszy fragment tekstu.

Gdyby Czubak zdecydował się na wyjazd do Niemiec, byłaby to dla niego druga emigracja w karierze. Wiosnę ubiegłego roku spędził w belgijskim KV Kortrijk. Nie odnalazł się na obczyźnie w ekstraklasowym zespole - zaliczył osiem spotkań i nie zdążył otworzyć bramkowego konta.

Do rundy rewanżowej trwających rozgrywek lublinianie przystąpią z 11. lokaty w tabeli. Dystans dzielący ich od strefy spadkowej wynosi tylko punkt. Skuteczny snajper na wagę złota.

Karol Czubak PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Karol Czubak Wojciech Szubartowski / Arena Akcji Newspix.pl