Tego tylko brakowało. Niemcy wchodzą do gry. Chcą zabrać Polakom supersnajpera

Łukasz Żurek

Karol Czubak debiutował w Ekstraklasie ostatniego lata. Rozegrał w niej do tej pory ledwie 16 spotkań, broniąc barw Motoru Lublin. Tyle wystarczyło, by zapracować na miano najlepszego polskiego strzelca ligi. 25-latek zdobył jesienią 10 bramek i... niewykluczone, że o kolejne postara się już na emigracji. Właśnie trafił na transferowy kołowrotek, znajdując się na celowniku 1. FC Magdeburg.

Młody mężczyzna w czerwonym stroju reprezentacji Polski z numerem 19 wykonuje gest rezygnacji lub rozczarowania, trzymając ręce za głową na tle rozmytego stadionu.
Karol Czubak ma za sobą dwa występy w reprezentacji Polski U-20Newspix.pl

U progu obecnego sezonu Karol Czubak nie był piłkarzem anonimowym. Miał już za sobą wstępy w Widzewie Łódź i Arce Gdynia, tyle że na drugim szczeblu rozgrywkowym. Prawdziwym testem jego snajperskiego potencjału miała być Ekstraklasa.

25-letni napastnik poradził sobie w krajowej elicie znakomicie. Po 16 spotkaniach w barwach Motoru Lublin ma na koncie 10 ligowych goli. To oznacza, że jest w tej chwili najlepszym polskim strzelcem Ekstraklasy.

W klasyfikacji egzekutorów wyprzedza go jedynie Słowak Tomasz Bobczek z Lechii Gdańsk (13 trafień).

Karol Czubak na radarze 1. FC Magdeburg. Czy zdecyduje się na emigrację po jednej rundzie w Ekstraklasie?

Ekipa z Magdeburga zajmuje obecnie 15. pozycję w tabeli 2. Bundesligi. Wiosną będzie bronić się przed degradacją. Potrzebuje większej siły ognia.

"Jego wartość rynkowa wynosi 900 000 euro, a ze wzrostem 193 cm idealnie pasuje do profilu Magdeburga" - czytamy w serwisie magdeburg-fussball.de.

"Czubak nie byłby tani. Ma kontrakt do lata 2027 roku. Co więcej, jest obecnie w świetnej formie i regularnie występuje w podstawowym składzie swojego klubu. Motor nie będzie chciał się go pozbyć. Kwota transferu prawdopodobnie wyniesie miliony" - to dalszy fragment tekstu.

Łukasz Żurek
    Gdyby Czubak zdecydował się na wyjazd do Niemiec, byłaby to dla niego druga emigracja w karierze. Wiosnę ubiegłego roku spędził w belgijskim KV Kortrijk. Nie odnalazł się na obczyźnie w ekstraklasowym zespole - zaliczył osiem spotkań i nie zdążył otworzyć bramkowego konta.

    Do rundy rewanżowej trwających rozgrywek lublinianie przystąpią z 11. lokaty w tabeli. Dystans dzielący ich od strefy spadkowej wynosi tylko punkt. Skuteczny snajper na wagę złota.

      Piłkarz w żółtej koszulce z szeroko rozpostartymi ramionami świętuje na tle stadionu, za nim reszta drużyny również ubrana w żółte stroje zmierza w stronę kibiców, atmosfera wydarzenia sportowego podkreślona jest światłami i obecnością widowni.
      Karol CzubakPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl
      Piłkarz ubrany w żółtą koszulkę i białe spodenki świętuje zdobycie bramki na tle siatki bramkowej podczas meczu, w tle rozmazana publiczność.
      Karol CzubakWojciech Szubartowski / Arena AkcjiNewspix.pl

