Tego nie dało się przewidzieć. Toni Kroos może przywdziać strój Górnika Zabrze

Lukas Podolski wielkimi krokami zbliża się do zakończenia swojej piłkarskiej kariery. 10 października dojdzie do jego pożegnalnego spotkania w Kolonii, gdzie tamtejsze FC Koeln zmierzy się towarzysko z Górnikiem Zabrze. Wszystko wskazuje na to, że w wydarzeniu wezmą udział wielkie nazwiska. Jakub Kłyszejko z "TVP Sport" przekazał, że w spotkaniu wystąpi nawet Toni Kroos i istnieje duże prawdopodobieństwo, iż ujrzymy legendarnego pomocnika w koszulce zespołu z PKO BP Ekstraklasy.