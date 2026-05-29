Tąpniecie w Białymstoku. Ojciec sukcesu odchodzi z Jagiellonii

Kacper Dąderewicz

Aktualizacja

Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, jeden z głównych architektów historycznego sukcesu Jagiellonii Białysok odchodzi z klubu. Od sezonu 2026/27 Łukasz Masłowski nie będzie już dyrektorem sportowym ekipy ze stolicy Podlasia. Jego kadencja trwała od marca 2022 roku. Informację tę niedługo później klub potwiedził w oficjalnym komunikacie.

Adrian Siemieniec i Łukasz MasłowskiFot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix.pl

Łukasz Masłowski w sezonie 2026/27 nie będzie już dyrektorem sportowym klubu ze stolicy Podlasia. 

To właśnie Łukasz Masłowski do spółki z Adrianem Siemieńcem wykonał największy wysiłek, który poskutkował wprowadzeniem Jagiellonii Białystok na szczyt polskiej ligi.

Ten legendarny "tandem" zapewnił Jagiellonii historyczne mistrzostwo w sezonie 2023/24. W dwóch kolejnych sezonach drużyna z Białegostoku zajmowała trzecie miejsce, więc wciąż zapewniała sobie udział w europejskich pucharach.

Największym transferem Łukasza Masłowskiego w Jagiellonii było sprowadzenie Amifico Pululu, który również po tym sezonie żegna się z klubem. To jednak nie wszystko. Za pomocą innych, nieco mniejszych, ale również ważnych transferów Masłowski zbudował w klubie strukturę, która pozwoliła zatrzymać w zespole chociażby Jesusa Imaza - rekordzistę pod względem liczby bramek wśród obcokrajowców w Ekstraklasie.

Masłowski odpowiada również za sprzedaż Oskara Pietuszewskiego do FC Porto. Działacz postawił Portugalczykom twarde warunki i zarobił na wychowanku rekordowe w skali klubu 8 milionów euro.

- Od pewnego czasu przyszłość działacza stała jednak pod znakiem zapytania. Nie było tajemnicą, że kusiły go inne kluby. Od dawna jest łączony z powrotem do Widzewa Łódź, w którym wkrótce znów może dojść do głębokiej przebudowy na najważniejszych stanowiskach - podaje Tomasz Włodarczyk.

Jeśli Łukasz Masłowski rzeczywiście odejdzie do Widzewa Łódź, będzie miał okazję pracować w klubie, którym grał również jako piłkarz. Wcześniej pełnił tam także rolę dyrektora sportowego. Z Robertem Dobrzyckim Masłowski otrzymałby jednak o wiele większe możliwości finansowe. Zatrudnienie dyrektora sportowego o takim statusie pomogłoby Widzewowi osiągnąć cel, jakim jest wprowadzenie klubu do polskiej czołówki i walka o trofea.

Aktualizacja:

O godzinie 10:01 Jagiellonia Białysok potwierdziła oficjalnie, że Łukasz Masłowski odchodzi z klubu. Dyrektor sportowy sam podjął decyzję o rozwiązaniu umowy, mimo że klub żłożył mu kilka propozycji nowego kontraktu.

Łukasz MasłowskiFotokibitEast News


