Tak zachowali się kibice w Krakowie. Służby nie miały wyjścia. Niebezpieczne sceny

Na ten moment kibice Wisły czekali bardzo długo. Po czterech sezonach udręki w I lidze ich drużyna nareszcie doczekała się awansu. W tym sezonie w Ekstraklasie występuje w roli beniaminka. Na start do Krakowa przyjechał walczący o europejskie puchary GKS Katowice.

Szczególnie w drugiej połowie gospodarze podkręcili tempo. Po kilku groźnych atakach w końcu trafili do siatki. Autorem pierwszego gola był Marko Bożić, który wykorzystał rzut karny. Dosłownie cztery minuty później prowadzenie podwyższył Jordi Sanchez.

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Niedługo potem Hiszpan zdobył bramkę na 3:0, jednak po interwencji VAR-u nie została zaliczona ona uznana. Arbiter dopatrzył się faulu na Arkadiuszu Jędrychu. Gości było stać tylko na jedno trafienie. Dziesięć minut przed ostatnim gwizdkiem po golu Szymona Bartlewicza byli w grze, jednak ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną Wisły 2:1.

W międzyczasie dużo działo się na trybunach. Z okazji powrotu do elity kibice "Białej Gwiazdy" przygotowali kartoniadę, która układała się w olbrzymi napis "Super Wisła". Ale na tym się nie skończyło.

Po przerwie na Stadionie im. Henryka Reymana pojawiła się druga oprawa. Tym razem fani wywiesili olbrzymi transparent z hasłem "Przerwa na zadymienie", nawiązując do ostatniego mundialu i tamtejszych przerw na nawodnienie.

Pojawiły się też race i materiały pirotechniczne. W pewnym momencie świętowanie wyraźnie wymknęło się spod kontroli. Najprawdopodobniej jedna (lub więcej) ze wspomnianych rac wpadła pod trybunę i wznieciła ogień. Wszystko działo się w tzw. fosie. Doszło do niewielkiego pożaru, który musieli ugasić strażacy. Cała sytuacja wyglądała naprawdę niebezpiecznie.

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Po udanym debiucie w Ekstraklasie po czterech latach w drugiej kolejce Wisła Kraków zmierzy się z Piastem Gliwice.

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

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