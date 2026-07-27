Tak zachowali się kibice w Krakowie. Służby nie miały wyjścia. Niebezpieczne sceny
Po czterech latach Wisła Kraków wróciła do Ekstraklasy. W pierwszej kolejce "Biała Gwiazda" na własnym stadionie pokonała 2:1 GKS Katowice. Podczas spotkania doszło do niebezpiecznego incydentu. Przy jednej z trybun pojawił się ogień. Nieunikniona okazała się interwencja straży pożarnej.
Na ten moment kibice Wisły czekali bardzo długo. Po czterech sezonach udręki w I lidze ich drużyna nareszcie doczekała się awansu. W tym sezonie w Ekstraklasie występuje w roli beniaminka. Na start do Krakowa przyjechał walczący o europejskie puchary GKS Katowice.
Szczególnie w drugiej połowie gospodarze podkręcili tempo. Po kilku groźnych atakach w końcu trafili do siatki. Autorem pierwszego gola był Marko Bożić, który wykorzystał rzut karny. Dosłownie cztery minuty później prowadzenie podwyższył Jordi Sanchez.
Wisła wróciła do Ekstraklasy, ale co zrobili kibice? Niebezpieczne sceny w Krakowie
Niedługo potem Hiszpan zdobył bramkę na 3:0, jednak po interwencji VAR-u nie została zaliczona ona uznana. Arbiter dopatrzył się faulu na Arkadiuszu Jędrychu. Gości było stać tylko na jedno trafienie. Dziesięć minut przed ostatnim gwizdkiem po golu Szymona Bartlewicza byli w grze, jednak ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną Wisły 2:1.
W międzyczasie dużo działo się na trybunach. Z okazji powrotu do elity kibice "Białej Gwiazdy" przygotowali kartoniadę, która układała się w olbrzymi napis "Super Wisła". Ale na tym się nie skończyło.
Po przerwie na Stadionie im. Henryka Reymana pojawiła się druga oprawa. Tym razem fani wywiesili olbrzymi transparent z hasłem "Przerwa na zadymienie", nawiązując do ostatniego mundialu i tamtejszych przerw na nawodnienie.
Pojawiły się też race i materiały pirotechniczne. W pewnym momencie świętowanie wyraźnie wymknęło się spod kontroli. Najprawdopodobniej jedna (lub więcej) ze wspomnianych rac wpadła pod trybunę i wznieciła ogień. Wszystko działo się w tzw. fosie. Doszło do niewielkiego pożaru, który musieli ugasić strażacy. Cała sytuacja wyglądała naprawdę niebezpiecznie.
Po udanym debiucie w Ekstraklasie po czterech latach w drugiej kolejce Wisła Kraków zmierzy się z Piastem Gliwice.