Do klubów Ekstraklasy pieniądze płyną coraz szerszym strumieniem - to generalny wniosek z prezentacji raportu "Finansowa Ekstraklasa". Widać to już na ogólnym wykresie, który ukazuje stały wzrost nie tylko ogólnej wartości przychodów, ale też ich poszczególnych elementów. A mówimy o poprzednim sezonie, który na pewno będzie "niższy" od obecnego, w którym niedawno zakończyliśmy rekordowe okno transferowe.

Przychody klubów Ekstraklasy na przestrzeni lat materiały prasowe

Sufit możliwości wciąż można przesuwać, co pokazuje wspomniane okno. W tekście niżej przytoczyliśmy wypowiedź Jarosława Gambala, który w dużej mierze odpowiadał za transfery Cracovii, i który odniósł się do jednego z ruchów, którego Pasom nie udało się przeprowadzić. Monsef Bakrar to zawodnik, który był blisko Cracovii, jednak ostatecznie trafił do Dinama Zagrzeb, które zaoferowało mu bardzo znaczącą przebitkę w kontrakcie. Mimo realnie wyższych przychodów wciąż zatem przegrywamy na oferowane wynagrodzenia. Czy to się może zmienić?

Piotr Obidziński, prezes Rakowa Częstochowa: - Liga Mistrzów i pieniądze z niej płynące pozwoliłyby jeszcze mocniej nakręcić kluby. Plus bardzo ważne do zauważenia jest to, że jak spojrzymy na czołówkę Ekstraklasy w tym momencie, to mamy Górnika, Cracovię i Koronę. W Górniku jest bardzo duża presja ze strony Lukasa Podolskiego na prywatyzację, w Cracovii doszło do zmiany właściciela, a Korona też trafiła w ręce prywatne i nie jest już klubem miejskim. Wejście polskiego biznesu pokazuje, że to też jest nadzieja naszej piłki - a ja wierzę, że tego rodzimego dużego biznesu w piłce będzie jeszcze więcej.

Prezes Rakowa zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz: - Jeszcze za czasów Wisły Kraków, robiłem wyliczenie, które pokazywało stosunek pieniędzy w piłce do polskiego PKB. Był bardzo duży rozjazd - rozwój w piłce zupełnie nie odpowiadał rozwojowi Polski, jako kraju. W polskim futbolu było dziesięciokrotnie mniej pieniędzy w stosunku do PKB niż w mocniejszych ligach w Europie. Tu wciąż jest duży margines do poprawy. Nie robiłem ostatnio podobnych wyliczeń, ale spodziewam się, że obecnie jest to 5-7 razy mniej. Duży krok został zrobiony, ale myślę że jeszcze mamy spory zapas konwergencji.

Przychody klubów Ekstraklasy

Cytujemy fragmenty raportu, w niektórych fragmentach dodajemy własny komentarz.

Legia Warszawa utrzymuje pozycję lidera z przychodami na poziomie 230,9 mln zł. W porównaniu z poprzednim sezonem przychody ogółem klubu spadły, głównie z powodu niższych wpływów transferowych, jednak Wojskowi pozostali na czele rankingu dzięki wysokim przychodom z UEFA za udział w rozgrywkach europejskich.

Lech Poznań po dwóch sezonach przerwy ponownie zdobył tytuł Mistrza Polski i utrzymał się na drugim miejscu w rankingu, osiągając przychody na poziomie 145,3 mln zł. Kolejorz odnotował wzrost przychodów z działalności podstawowej oraz jedne z najwyższych wpływów transferowych w lidze, co pozwoliło mu na utrzymanie swojego miejsca w rankingu i zmniejszenie straty do Legii.

Podium zestawienia ponownie zamyka Raków Częstochowa z przychodami na poziomie 142,9 mln zł. Mimo niższych wpływów z działalności podstawowej w sezonie 2024/2025, klub zrekompensował je najwyższymi w lidze przychodami transferowymi, co zagwarantowało utrzymanie trzeciej pozycji w zestawieniu.

Jagiellonia Białystok ponad dwukrotnie zwiększyła swoje przychody z sezonu na sezon, osiągając poziom 129,2 mln zł i zbliżając się tym samym do podium zestawienia. Na wysoki wynik złożyły się drugie co do wielkości w lidze przychody z działalności podstawowej. Wpływ na imponujący wzrost miał m.in. dobry występ Białostoczan w rozgrywkach europejskich. Ostatecznie jednak, ze względu na niższe niż w przypadku Rakowa i Lecha wpływy transferowe, klub uplasował się tuż za podium.

Warto zauważyć, że aż cztery kluby wygenerowały przychody powyżej 100 mln zł. Przed rokiem były to trzy kluby, a dwa lata temu - jedynie dwa.

Przychody klubów Ekstraklasy materiały prasowe

Przychody z transferów - Ekstraklasa

Pozytywne wieści dotyczące ligi płyną również z rynku transferowego. Przychody ze sprzedaży zawodników wzrosły w minionym sezonie do najwyższego poziomu w historii - 220 mln zł. To wzrost o 13 mln zł, a więc 6%. Udział tej kategorii w ogóle przychodów zwiększył się do ponad 17% z 16% przed rokiem. Oznacza to, że kluby coraz większą część swojego budżetu są w stanie opierać na działalności transferowej.

Należy jednak pamiętać, że wartość przychodów z transferów z roku na rok jest trudna do przewidzenia i cechuje się wysoką zmiennością, dlatego nie należy zakładać, że przychody transferowe będą - tak jak przychody z pozostałych źródeł - systematycznie rosły wraz z rozwojem ligi. Wartość rynkowa zawodników jest wyznaczana na podstawie ich umiejętności, potencjału i sukcesów, statystyk indywidualnych, a także uzależniona jest od takich czynników, jak odbiór polskiej piłki na świecie, wyniki reprezentacji, a także kurs złotego do euro (w raporcie przyjmujemy wartości podane w złotych). Jednorazowe skoki czy spadki przychodów transferowych są więc naturalne. Z tej perspektywy na podstawie samych danych z ostatnich pięciu lat nie należy wyciągać daleko idących wniosków. Ważniejszy jest trend długoterminowy, a w tym ujęciu przychody transferowe w Ekstraklasie oscylowały na średnim poziomie około 182 mln zł. Wynik z ostatniego sezonu jest więc powyżej średniej, a to z pewnością dobra wiadomość.

Na wykresach poniżej: przychody z transferów (ogólnie) oraz przychody z transferów na rynku wewnętrznym. W tym drugim przypadku obserwujemy wyraźny trend wzrostowy - od dwóch sezonów kwota się podwaja.

Przychody z transferów materiały prasowe

Przychody z transferów (z rozdzieleniem rynków wewnętrznego i zewnętrznego) materiały prasowe

Raków na transferach zarobił najwięcej

Pierwsze miejsce w rankingu przychodów transferowych 2024/2025 zajął Raków Częstochowa, deklasując pozostałe kluby. Wygenerował ze sprzedaży zawodników 76,5 mln zł. Kwota ta stanowi ponad 53% przychodów ogółem klubu, co pozwoliło mu na zajęcie trzeciego miejsca w ogólnej klasyfikacji przychodów. Tak wysoki wynik możliwy był dzięki transferom kluczowych zawodników - Ante Crnac trafił do angielskiego Norwich City za rekordową szacowaną kwotę 11 mln euro, Vladan Kovačević przeszedł do Sportingu Lizbona za około 4,8 mln euro, a John Yeboah zasilił skład Venezii za około 2,5 mln euro.

Piotr Obidziński: - Wyciąganie wniosków przez pryzmat jednego sezonu może być błędne, bo to nie udowadnia żadnego trendu czy unikalnej kompetencji. Dopiero jeśli na przestrzeni powiedzmy pięciu lat jakiś klub sprzeda piłkarzy za ponad 100 mln euro i będziemy mogli mówić o zysku średnim na poziomie 10-20 mln euro w sezonie, to pokaże prawdziwą siłę w łańcuchu wartości: pozyskiwaniu, rozwoju i sprzedaży.

Drugie miejsce w rankingu przychodów transferowych 2024/2025 utrzymał Lech Poznań. Budżet klubu został zasilony kwotą 37 mln zł (25% przychodów ogółem), co jest kwotą zbliżoną do tej, którą Lech uzyskał w sezonie 2023/2024. Głównym źródłem była sprzedaż Kristoffera Velde do greckiego Olympiakos SFP za kwotę około 4 mln euro, Filipa Marchwińskiego (wychowanka klubu) do US Lecce za około 3 mln euro oraz Jaspera Karlströma do Udinese za około 2 mln euro.

Trzecie miejsce w rankingu transferów zajęła Jagiellonia Białystok, pozyskując w sezonie za swoich zawodników łącznie 20,2 mln zł. Najwyższe wpływy transferowe Jagiellonia uzyskała dzięki sprzedaży Bartłomieja Wdowika do S.C. Braga za 1,6 mln euro oraz Dominika Marczuka do Real Salt Lake za 1,5 mln euro.

* dane za konkretnych piłkarzy są szacunkowe (na podstawie Transfermarkt). Ogólne dane w przychodach za transfery - wskazane przez same kluby.

Przychody za transfery - podział na kluby materiały prasowe

Świetne zarządzanie wynagrodzeniami w Jagiellonii

Jagiellonia Białystok od kilku lat pracuje nad opinią klubu świetnie zarządzanego pod kątem finansowym. Widać to również w raporcie. Oprócz jednych z najwyższych przychodów w Ekstraklasie, widzimy najbardziej zdrowy udział wynagrodzeń w przychodach. Podczas, gdy UEFA dąży, by one wynosiły maksymalnie 70%, w Jagiellonii ten wskaźnik jest poniżej 40%.

Większość klubów mieści się w zakładanych widełkach. Dwa kluby - Radomiak i Piast, na wynagrodzenia wydawały niemal cały roczny przychód, a Puszcza Niepołomice nawet więcej, niż wpływało do klubowej kasy.

Wynagrodzenia w Ekstraklasie (jako procent całego klubowego przychodu) materiały prasowe

Gigantyczne koszty Legii

Legia Warszawa dominuje pod kątem przychodu, ale też nigdzie pieniądze nie są wydawane w większych kwotach. Pod kątem kosztów Legia przebija drugiego Lecha o 75 mln zł. Na wykresie rozdzielono koszty na wynagrodzenia oraz pozostałe koszty operacyjne.

Koszty klubów Ekstraklasy materiały prasowe

Legia zarabia najwięcej na dniu meczowym

Zdecydowanie najwyższe zyski z dnia meczowego generują Legia Warszawa i Lech Poznań, które zarobiły odpowiednio 36,7 oraz 20,6 mln zł. To głównie efekt wysokiej frekwencji, a w przypadku Legii dodatkowo występów w europejskich rozgrywkach. Na kolejnych miejscach uplasowały się Widzew Łódź oraz Pogoń Szczecin. Klubem, który odnotował największą stratę na dniu meczowym w sezonie 2024/25, była Puszcza Niepołomice, która nie mogła się pochwalić wysoką frekwencją na meczach, a większość spotkań rozgrywała na wynajmowanym stadionie Cracovii. Ogółem 14 z 18 klubów wygenerowały zysk na organizacji meczów, co należy uznać za dobry wynik. Analiza pokazuje jednak, że większość przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów, karnetów czy cateringu wystarcza jedynie na pokrycie kosztów wynikających z tego tytułu.

Osoby z piłkarskiego środowiska zwracają jednak uwagę, że w raporcie jest jednak pewna nieścisłość, gdyż większość klubów do przychodu z dnia meczowego nie wpisuje lóż VIP (które znajdują się w przychodach komercyjnych). Legia uwzględnia je natomiast w dniach meczowych, co - jeśli faktycznie tak jest - jest metodologiczną nieścisłością.

Przychód z dnia meczowego materiały prasowe

Najwyższy przychód z dnia meczowego w przeliczeniu na widza ponownie osiągnęła Legia Warszawa - z wynikiem 94 zł. To blisko o połowę więcej niż wartości uzyskane przez przez kolejne w zestawieniu: Widzew Łódź (69 zł) i Lech Poznań (64 zł). To potwierdza, że kluby z wysoką frekwencją, jak Legia Warszawa, Widzew Łódź, Lech Poznań czy Pogoń Szczecin, potrafią osiągać nie tylko wysoką frekwencję, ale też wysokie przychody przeliczane na widza, np. utrzymując relatywnie wysokie ceny biletów czy osiągając wysokie przychody z cateringu. Kluby znajdujące się na ostatnich miejscach rankingu przychodów w przeliczeniu na widza często zapełniają stadion w znaczącym stopniu, ale prawdopodobnie robią to np. zachęcając kibiców niższymi lub zerowymi cenami biletów.

Wykres ten pokazuje jeszcze jedną rzecz - możliwości Widzewa Łódź przy powiększeniu pojemności stadionu, do której dąży właściciel Robert Dobrzycki. Obiekt mogący pomieścić ponad 30 tys. widzów - a taki jest docelowy - zarabiałby krocie przy utrzymaniu aktualnych przychodów z jednego kibica.

Przychód z jednego kibica podczas dnia meczowego materiały prasowe

Legia Warszawa Beata Zawadzka East News

Lech Poznań. Trener Niels Frederiksen, Daniel Hakans, Mikael Ishak Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kadr z meczu Widzew Łódź - Raków Częstochowa FOT MARCIN BRYJA / 400mm.pl Newspix.pl