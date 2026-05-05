Tabela Ekstraklasy zmieniona odgórnie? "Na 99 procent". Są najnowsze ustalenia

Za brak uregulowań finansowych Lechia Gdańsk rozpoczęła obecny sezon z minus pięcioma punktami na koncie i zakazem transferowym. Po odwołaniu zakaz udało się "odkręcić". Manko punktowe udało się nadrobić dopiero po sześciu kolejkach.

Temat wraca teraz, na ostatniej prostej ligowego wyścigu. Pojawiły się pogłoski, że Lechia stara się gorliwie o odzyskanie zabranych punktów. Część wtajemniczonych twierdzi, że to tylko kwestia czasu.

Lechia Gdańsk nad przepaścią. Batalia o przetrwanie nie tylko na boisku. "UEFA straciła zainteresowanie"

Klub z Wybrzeża starał się interweniować w tej sprawie w UEFA. Zamierzał też zwrócić się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Złudzenia kibiców Lechii rozwiewa jednak dziennikarz Piotr Potępa.

"Z tego co udało mi się dowiedzieć wynika, sprawa nie jest rozpatrywana w Lozannie. Wczorajszy mecz sprawił, że zainteresowanie straciła też UEFA, bo Lechia raczej wypisała się z walki o europejskie puchary. Kara -5 punktów zostanie podtrzymana do końca sezonu" - poinformował na platformie X.

W poniedziałek gdańszczanie przegrali wyjazdowe spotkanie z Radomiakiem 1:3. W tabeli plasują się tuż nad strefą spadkową. Szczebel niżej plasuje się łódzki Widzew.

Oba zespoły dzielą tylko dwa punkty. Tak się składa, że do bezpośredniej konfrontacji tych ekip dojdzie już w najbliższą sobotę. Mecz w Łodzi będzie batalią o być albo nie być.

Mimo niskiej pozycji w tabeli Lechia pozostaje najbardziej bramkostrzelną drużyną sezonu. Do tej pory zdobyła 58 goli. W głównej mierze przyczynił się do tego Tomasz Bobczek. Słowacki snajper z 17 trafieniami na koncie otwiera klasyfikację ligowych strzelców.

Rozwiń

Rozwiń

Lechia Gdańsk fot. GRZEGORZ RADTKE / 058sport.pl Newspix.pl

Tomasz Bobczek Piotr Matusewicz East News

Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych informacjach w polskim futbolu. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.TV